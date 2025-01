Olimpiadi Brisbane 2032: le freccette al posto degli sport di tiro? L’Australia spinge…

Un’ipotesi aleggia a 7 anni di distanza sulle Olimpiadi di Brisbane 2032: la rimozione dal programma a Cinque Cerchi degli sport di tiro – tiro a volo e tiro a segno – in luogo dell’ingresso delle freccette.

A lanciare l’ipotesi è stato qualche ora fa il ‘Sydney Morning Herald’, sull’onda lunga avuta – in maniera peraltro consueta – dai Mondiali di Darts di qualche settimana fa, nei quali a essere incoronato è stato il giovanissimo 17enne inglese Luke Littler.

Gli australiani, al netto di una grande tradizione nel tiro, in particolare in quello a volo, sono contrari al fatto che nel loro paese si tengano discipline che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco o ad aria compressa, come pistole, carabine o fucili, e per questo sarebbero favorevoli allo “switch” olimpico.

L’universalità e gli sponsor che possano promuovere questa disciplina non mancano alle varie federazioni e confederazioni delle freccette: così come avverrà a Los Angeles 2028 quando il flag football diventerà sport olimpico per volere degli americani ma soprattutto di una lega come la NFL che si è fatta garante di un movimento economico di soldi non indifferente per avere una sua specialità sulla ribalta olimpica.

Il tiro peraltro, pur godendo di un’incredibile tradizione ultracentenaria alle Olimpiadi, alimentata anche dal fatto che il fondatore dei Giochi Moderni ossia Pierre De Coubertin fosse un tiratore, ha già rischiato l’esclusione dal programma olimpico, come rivelato dal presidente del CIO Thomas Bach.

A tal proposito Luciano Rossi, l’attuale presidente della federazione internazionale di tiro (ISSF) intercettato dall’Ansa sulla questione, ha detto: “E’ vero, quando sono stato eletto Bach mi ha detto che eravamo fuori da Los Angeles. Ma poi abbiamo fatto un gran lavoro. Mi sono speso molto io con i miei collaboratori, e ha giovato anche il fatto che uno dei nostri vicepresidenti è la plurimedagliata olimpica Kimberly Rhode, che vive proprio in California e si è data tanto da fare per il nostro sport.

Gli australiani ci vogliono fuori da Brisbane, magari a beneficio delle freccette? Posso dire che a marzo andrò proprio in Australia per discutere della faccenda, e che anche in prospettiva 2032 sono ottimista: tiro a segno e tiro a volo non fanno ancora ufficialmente parte del programma di Brisbane, ma ci stiamo già lavorando”.

Nel frattempo Rossi ha confermato anche che il nuovo Sports Director della ISSF – Peter Underhill – è al lavoro insieme al suo team per modificare i format di gara relativi al tiro a volo e al tiro a segno per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con l’intenzione di far tornare a gareggiare in maniera unitaria uomini e donne: tutti contro tutti nelle stesse gare, cosa che è avvenuta fino al 1992, andando anche ad aumentare il numero di statistiche e dati a disposizione degli utenti durante i contest.