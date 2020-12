E’ stata rilasciata l’entry list del torneo WTA 500 di Abu Dhabi, che dal 6 al 13 gennaio aprirà la stagione del tennis femminile prima del trasferimento a Melbourne, con annessa bolla per tutte le giocatrici impegnate.

A comandare il seeding, ove non ci dovessero essere rinunce, saranno l’americana Sofia Kenin, a conti fatti la miglior giocatrice del 2020, l’ucraina Elina Svitolina, la ceca Karolina Pliskova e la bielorussa Aryna Sabalenka, cioè quattro top ten. Al via anche la svizzera Belinda Bencic, la spagnola Garbine Muguruza, la kazaka Elena Rybakina e la belga Elise Mertens.

Il tabellone sarà a 64 giocatrici, con un livello logicamente molto alto essendo l’unico appuntamento disponibile prima di andare down under. Per questo è presente una buona fetta delle migliori, anche se non tutte saranno al via (per esempio mancherà la campionessa del Roland Garros, la polacca Iga Swiatek).

Al momento non c’è nessuna italiana all’interno del main draw, con Martina Trevisan, prima delle iscritte, fuori di quattro posti e dunque in attesa di eventuali rinunce per poter giocare senza passare dal tabellone cadetto.

Foto: LaPresse