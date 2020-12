Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 12 dicembre

Oggi sabato 12 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di tutti, gli appassionati potranno gustarsi una sfilza di gara senza sosta. Sci alpino con il gigante femminile di Courchevel e il superG maschile in Val d’Isere. Biathlon con la staffetta femminile e l’inseguimento maschile. Sci di fondo con le sprint di Davos, poi i Mondiali di volo per il salto con gli sci. Piatto di lusso con slittino e bob, ma anche sci freestyle e lo snowboard a Cortina d’Ampezzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli sport invernali in programma oggi sabato 12 dicembre. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per quanto riguarda il biathlon.

Loading...

Loading...

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI SCI DI FONDO A DAVOS

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 11.45

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON ALLE 13.20

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD

PROGRAMMA SPORT INVERNALI OGGI (12 DICEMBRE): ORARI, PALINSESTO, TV E STREAMING

SABATO 12 DICEMBRE:

09.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Courchevel, prima manche (diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport; diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Igls (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile in Val d’Isere (diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport; diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go, DAZN)

10.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile, finale (nessuna copertura tv/streaming)

11.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint tecnica libera maschile/femminile a Davos, qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)

11.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile (diretta streaming su fil-luge.org)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Courchevel, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport; diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go, DAZN)

13.00 SNOWBOARD – PGS maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)

13.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint tecnica libera maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport; diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go, DAZN)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Igls (diretta streaming su ibsf.org; differita tv su Sportitalia dalle ore 17.00)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI – Mondiali di volo a Planica, terza e quarta serie (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

16.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Campionati Italiani a Egna: rhythm dance; short program maschile, femminile, coppie (nessuna copertura tv/streaming)

17.00 SNOWBOARD – PGS maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, tabellone finale (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse