Sport in tv oggi (mercoledì 2 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport tutta da seguire in compagnia di OA Sport. Un programma ricco di eventi in cui in primo piano ci sarà la Champions League di calcio con Juventus e Lazio impegnate sui rettangoli verdi europei. Da non dimenticare l’inizio della Coppa Europa di sci alpino a Gurgl (Austria), nonché il match valido per l’EuroCup di basket tra JL Bourg En Bresse e Umana Reyer Venezia e le sfide di Champions League del volley maschile e femminile. Questo e tanto altro in programma…

PROGRAMMA SPORT IN TV (2 DICEMBRE)

06.30 GOLF (European Tour): prima giornata del Dubai Championship – Diretta streaming su GOLFTV.

10.00 SCI ALPINO (Coppa Europa): prima manche GS maschile a Gurgl (Aut).

13.00 SCI ALPINO (Coppa Europa): seconda manche GS maschile a Gurgl (Aut).

13.45 SNOOKER (UK Championship): quarto turno Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega): Schio-Riga.

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League): Scandicci-Schwerin – Diretta streaming su Eurovolley tv.

18.00 CALCIO (Serie B): Monza-Vicenza – Diretta streaming su DAZN.

18.00 VOLLEY (Superlega): Lube Civitanova-Cisterna – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.55 CALCIO (Champions league 2020-2021): Basaksehir-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport HD 254, live streaming su Sky Go e Now TV.

18.55 CALCIO (Champions league 2020-2021): Krasnodar-Rennes – Diretta tv su Sky Sport HD 255, live streaming su Sky Go e Now TV.

19.30 VOLLEY (Champions League): Trento-Cez Karlovarsko – Diretta streaming su Eurovolley tv.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions league): Busto Arsizio-Developres Resovia – Diretta streaming su Eurovolley tv.

20.45 BASKET (EuroCup 2020-2021): JL Bourg En Bresse-Umana Reyer Venezia – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Juventus-Dinamo Kiev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport HD 252, live streaming su Sky Go e Now TV.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Borussia Dortmund-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e su Sky Sport HD 253, live streaming su Sky Go e Now TV.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Manchester United-PSG – Diretta tv su Sky Sport HD 254, live streaming su Sky Go e Now TV.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Ferencvaros-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport HD 255, live streaming su Sky Go e Now TV.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Bruges-Zenit – Diretta tv su Sky Sport HD 256, live streaming su Sky Go e Now TV.

21.00 CALCIO (Champions league 2020-2021): Siviglia-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport HD 257, live streaming su Sky Go e Now TV.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): Nacional-Independiente del Valle – Diretta streaming su DAZN.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): Palmeiras-Delfin – Diretta streaming su DAZN.

23.15 CALCIO (Copa Libertardores): Lanus-Bolivar – Diretta streaming su DAZN.

