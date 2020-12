Sport in tv oggi (giovedì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 3 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Incomincia il lungo weekend riservato agli sport invernali con le due sprint di biathlon a Kontiolahti. Milan, Roma e Napoli saranno impegnate in Europa League, proseguirà la Champions League di volley con gli incontri di Trento, Novara, Busto Arsizio. Assolutamente da non perdere l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che incrocia il Panathinaikos. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 3 dicembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (3 DICEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE:

04.00 GOLF (European Tour) – Golf in Dubai Championship, secondo giro (diretta streaming su Eurosport Player)

13.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Kontiolahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

14.30 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mayakoba Golf Classic, primo giro (diretta streaming su Golf TV)

16.00 VOLLEY (Champions League) – Trento-VfB Friedrichshafen (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

16.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Kontiolahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

17.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Riga (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Busto Arsizio-Schwerin (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

18.00 BASKET (Eurolega) – CSKA Mosca-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 BASKET (Eurolega) – Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Romania-Germania

18.15 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Russia-Spagna

18.30 BASKET (Eurocup) – Venezia-JL Bourg (diretta streaming su Eurosport Player)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Cuneo (diretta streaming su LVF)

18.55 CALCIO (Europa League) – Milan-Celtic Glasgow (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – LASK-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Lille-Sparta Praga (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Zorya-Leicester (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

19.45 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

20.00 VOLLEY (SuperLega) – Perugia-Modena (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Scandicci-Resovia (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Treviso (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Cortina-Ritten

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Norvegia-Polonia, Svezia-Repubblica Ceca

20.45 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Panathinaikos (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Alba Berlino (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Europa League) – AZ Alkmaar-Napoli Milan-Celtic Glasgow (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Arsenal-Rapid Vienna (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Roma-Young Boys (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Real Sociedad-Rijeka (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

