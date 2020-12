Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022: l’Italia pesca Svizzera ed Irlanda del Nord, un buon girone per Mancini

Daniele De Rossi e Raphael van der Vaart hanno sorteggiato i gironi di qualificazioni europei verso il Mondiale di calcio Qatar 2022. La manifestazione, che prenderà il via il 21 novembre 2022 e si concluderà il 18 dicembre, sarà la grande chance per la nostra Nazionale per rifarsi dopo la clamorosa non partecipazione di Russia 2018. Quali saranno, quindi, le nostre rivali nel cammino verso il prossimo campionato del mondo? A Zurigo, sede del sorteggio ufficiale, è stato emesso il verdetto: gli Azzurri se la dovranno vedere con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Si partirà il 24 marzo e si concluderà il 29 marzo 2022. Il Gruppo appare interessante. In seconda fascia abbiamo pescato la Svizzera, che è uscita di un soffio dalle teste di serie, dopodiché ce la dovremo vedere con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, per cui tre squadre non certo impossibili. L’Italia, come Portogallo, Spagna e Belgio, essendo partecipante alla fase finale della Nations League 2021 è stata sorteggiata in un raggruppamento di cinque squadre e non sei. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i Gironi che eleggeranno le squadre che andranno ai Mondiali qatarioti. Passerà la prima di ogni girone, mentre i restanti 3 posti verranno assegnati tramite spareggi tra le 10 seconde classificate e 2 formazioni dalla UEFA Nations League 2020-2021.

I GIRONI DI QUALIFICAZIONI UEFA A QATAR 2022

GRUPPO A – Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan.

GRUPPO B – Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

GRUPPO C – Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

GRUPPO D – Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

GRUPPO E – Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

GRUPPO F – Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova.

GRUPPO G – Olanda. Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

GRUPPO H – Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

GRUPPO I – Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

GRUPPO L – Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.

