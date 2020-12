Sorteggio Champions League: possibili avversarie Juventus, Atalanta e Lazio. Chi evitare e chi sperare

Juventus, Atalanta e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: la formazione bianconera ha vinto il proprio girone e sarà testa di serie in sede di sorteggio, mentre nerazzurri e biancocelesti sono giunti secondi ed affronteranno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per la Juventus potrebbe essere ottimale un incrocio con il Porto mentre sarebbe duro un accoppiamento con l’Atletico Madrid, mentre per Atalanta e Lazio potrebbe essere favorevole l’abbinamento con il Chelsea e da dimenticare quello con il Bayern Monaco.

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AGLI OTTAVI

Atletico Madrid

Loading...

Loading...

Borussia Moenchengladbach

Porto

Siviglia

Lipsia

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA AGLI OTTAVI

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund

PSG

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO AGLI OTTAVI

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

PSG

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse