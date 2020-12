Slittino, i quindici convocati azzurri per la tappa di Coppa del Mondo di Königssee

Dopo la tappa di Winterberg, e la consueta pausa natalizia, la Coppa del Mondo di slittino 2020-2021 è pronta a tornare in azione. Tutto è pronto per il quinto appuntamento stagionale che si disputerà in quel di Schönau am Königssee, in Germania. Si entra ufficialmente nel vivo dell’annata, dato che il weekend successivo toccherà alla trasferta di Sigulda (con annesso titolo europeo), quindi si passerà ad Oberhof, Igls e di nuovo a Schönau am Königssee per i Campionati Mondiali del 29-31 gennaio, che precederanno l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Sankt Moritz del 5-7 febbraio.

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato i seguenti atleti: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer e Alex Gufler nel singolo maschile, Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio e Andrea Voetter, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler nel singolo femminile.

Il programma delle gare della tappa di Schönau am Königssee: sabato 2 gennaio gara di doppio (ore 10.30 e 11.50) e singolo maschile (ore 13.40 e 15.15), seguiti domenica 3 gennaio dalla prova di singolo femminile (ore 9.20 e 10.45) e dalla staffetta a squadre (ore 12.40) che chiuderà il weekend nel budello bavarese.



Foto: Lapresse