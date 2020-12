Slittino, i convocati dell’Italia per la tappa di Altenberg: Dominik Fischnaller guida la spedizione azzurra

La Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino artificiale fa tappa ad Altenberg, in Germania, per il secondo appuntamento stagionale del circuito maggiore. Archiviato il weekend inaugurale di Igls, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare un fine settimana molto importante per provare a migliorare ulteriormente i buoni risultati ottenuti in Austria. Confermata in toto la composizione della formazione tricolore: Dominik e Kevin Fischnaller, Leon Felderer e Lukas Gufler gareggeranno nel singolo maschile, mentre Verena Hofer, Marion Oberhofer, Andrea Voetter e Nina Zoeggler saranno in gara tra le donne.

Per quanto riguarda il doppio, il Bel Paese schiera tre equipaggi composti da Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier. Il programma del weekend comincerà venerdì 4 dicembre con la Nations Cup (ore 9.00), poi sabato 5 spazio a doppio (dalle 9.25) e singolo femminile (dalle 12.15), mentre domenica 6 fari puntati su singolo maschile (dalle 9.35) e staffetta a squadre (ore 13.15).

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO ALTENBERG 2020 SLITTINO:

Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Kevin Fischnaller, Patrick Rastner, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Verena Hofer, Nina Zoeggeler e Marion Oberhofer.

