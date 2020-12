Slittino, Felix Loch può piazzare l’allungo decisivo a Oberhof. Azzurri alle prese con una pista poco amata

Terzo week-end consecutivo di gare per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2020-2021. Si resta in terra tedesca, ci si sposta da Altenberg ad Oberhof: in programma tra sabato e domenica le prove classiche di singolo maschile, singolo femminile e doppio, oltre al team relay. La fortuna, andando a guardare le previsioni meteo, è che le temperature dovrebbero essere al di sotto dello zero, evitando dunque gare non del tutto omogenee come quelle di settimana scorsa.

Gli occhi sono tutti puntati su Felix Loch, assoluto dominatore di questa prima parte di stagione. Il fenomeno tedesco, pluricampione olimpico, può già piazzare un allungo importante in chiave sfera di cristallo: tre vittorie in tre gare e la fuga in classifica generale già accennata. Ad inseguirlo, a distanza, David Gleirscher, Johannes Ludwig e Dominik Fischnaller. Difficile il compito sul catino teutonico per l’altoatesino: la condizione non è quella dei giorni migliori, in più sul budello della Turingia non si è mai trovato a proprio agio al massimo (così come tutta la squadra italiana).

Molto interessante anche la situazione nel doppio e nel singolo al femminile. Steu/Koller stanno sbaragliando la concorrenza lasciando le briciole agli avversari: vogliono però rispondere presente i due equipaggi favoriti della vigilia, i tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Arlt. Tra le donne tutto apertissimo: a pari merito al comando Julia Taubitz e Natalie Geisenberger, le due che sulla carta dovrebbero giocarsi il titolo.

Foto: Lapresse