Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2020: promossi tutti gli italiani

Si è aperta con il solito appuntamento dedicato alla Nations Cup la seconda tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Ci si è spostati in Germania, in quel di Altenberg: nel week-end tutte le gare.

Promossi tutti gli italiani al via delle prove odierne, che qualificavano alle sfide del massimo circuito internazionale. Eccellente la performance di Verena Hofer, terza nel singolo femminile alle spalle dei fenomeni tedeschi Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente ottava e dodicesima. Nel singolo maschile Lukas Gufler e Leon Felderer sono nono e decimo, a vincere l’austriaco Wolfgang Kindl. Non c’erano doppi azzurri presenti nella prova di doppio, vinta dagli austriaci Mueller/Frauscher.

Foto: Paola Castaldi