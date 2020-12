Skeleton, Valentina Margaglio: “Il quinto posto mi regala fiducia, posso ancora migliorare tanto”

Valentina Margaglio si è resa protagonista di una prestazione di lusso a Igls, dove è andata in scena una gara valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di skeleton. L’azzurra ha conquistato un pregevole quinto posto, ad appena 4 centesimi dal podio (sarebbe stato il primo della sua carriera). La nostra portacolori ha espresso tutta la sua soddisfazione tramite i canali federali: “Sicuramente è stata una giornata strana perché il fatto di avere cancellato la prima manche, ha mescolato molto le carte, anche se non credo che sarebbe cambiato molto per quanto mi riguarda. Sono partita ancora una volta molto bene in partenza, durante la discesa ho commesso qualche errore come purtroppo mi succede in ogni gara, però questo risultato mi regala ancora maggiore fiducia per la gara di settimana prossima su questa pista che conosco molto bene. Posso ancora migliorare tanto“.

Maurizio Oioli, direttore tecnico italiano, è molto soddisfatto. “Facendo una somma dei tempi, probabilmente Valentina sarebbe arrivata quarta, ma non cambiava molto. È stata molto brava a rimanere concentrata dopo la cancellazione della manche, purtroppo è uscita un filino dalle tracce durante la fase di spinta e si è vista costretta ad una correzione che ci è costata i centesimi che forse sarebbero valsi il podio, ma siamo soddisfatti. C’è un’altra possibilità settimana prossima, può farcela a scalare un altro gradino, continuiamo così che siamo sulla strada giusta“.

