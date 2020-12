Serie A calcio, la Sampdoria batte il Crotone 3-1. Fiorentina-Verona 1-1 di rigore

Tour de force per la Serie A di calcio, nel weekend va in scena la 13ma giornata, in mezzo a due turni infrasettimanali. In attesa dell’atteso incontro serale tra Parma e Juventus, nel pomeriggio si sono giocate le prime due partite del fine settimana. Fiorentina e Verona hanno pareggiato per 1-1 allo Stadio Franchi: gli scaligeri sono passati in vantaggio all’ottavo minuto grazie a un calcio di rigore trasformato da Veloso, undici minuti più tardi i padroni di casa hanno impattato grazie al penalty siglato da Vlahovic. Il Verona è ora settimo a quota 20 punti, mentre la Fiorentina è quartultima a 11 punti ed è in piena lotta per non retrocedere.

La Sampdoria ha infilato il secondo successo consecutivo grazie al 3-1 rifilato al Crotone, il quale viene invece sconfitto dopo che aveva raccolto 4 punti nelle ultime due giornate. I blucerchiati salgono al decimo posto con 17 punti, i calabresi restano fanalino di coda con 6 punti (alla pari col Torino, -1 dal Genoa). I padroni di casa sono passati in vantaggio al 26′ con Damsgaard su invito di Jankto, il quale ha poi siglato il raddoppio al 36′. Simy ha accorciato le distanze nel recupero del primo tempo, ma poi ci ha pensato Quagliarella a chiudere definitivamente i conti a 65′.

Foto: Lapresse