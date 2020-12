Sci di fondo, Tour de Ski Val Müstair 2021. Federico Pellegrino favorito per la terza vittoria di fila

Il XV Tour de Ski prenderà il via dalla Val Müstair, in Svizzera. È la quinta volta che il borgo del Canton Grigioni viene inserito all’interno della prova multi stage per antonomasia. Infatti dopo essere entrato nel calendario del circuito maggiore durante l’inverno 2012-13, la Val Monastero è spesso stata palcoscenico di tappe del Tour de Ski, di cui in questo 2021 avrà l’onore di essere l’opening, come peraltro accaduto anche quattro stagioni orsono.

UOMINI – SPRINT A SKATING

Il programma si aprirà con una sprint a skating, autentica prova simbolo della Val Müstair, in quanto questo format è sempre andato in scena ogni qual volta la località al confine con l’Alto Adige ha ospitato eventi legati al Tour de Ski.

Storicamente, questa gara è foriera di grandissime soddisfazioni per l’Italia, in particolare per Federico Pellegrino.

Nelle quattro sprint a tecnica libera disputatesi sinora, il trentenne valdostano ha raccolto una vittoria (2015) e tre piazze d’onore (2013, 2017, 2019). Questo significa che l’azzurro non ha mai fatto peggio di secondo!

Oltre all’italiano, gli altri fondisti capaci di vincere una sprint nella Val Monastero sono Finn Hågen Krogh (2013), Sergey Ustiugov (2017) e Johannes Høsflot Klæbo (2019).

Dunque Pellegrino può vantare un ragguardevole 100% alla voce podi, che sono distribuiti come segue:

4 (1-3-0) – PELLEGRINO Federico (ITA)

2 (1-0-1) – KROGH Finn Hågen (NOR)

2 (1-0-1) – USTIUGOV Sergey (RUS)

1 (0-1-0) – NORTHUG Petter (NOR)

1 (0-0-1) – VALJAS Len (CAN)

1 (0-0-1) – SUNDBY Martin Johnsrud (NOR)

DONNE – SPRINT A SKATING

Il programma si aprirà con una sprint a skating, autentica prova simbolo della Val Monastero, poiché questo format non è mai mancato all’appello ogni qual volta la località al confine con l’Alto Adige è stata inserita nel programma del circuito maggiore.

Tuttavia è davvero curioso constatare come nessuna fondista in attività possa vantare successi in Val Müstair! Le quattro sprint a tecnica libera disputate sinora sono infatti andate a Kikkan Randall (2013), Marit Bjørgen (2015) e Stina Nilsson (2017, 2019). Oggi la statunitense e la norvegese si sono ritirare, mentre la svedese si è convertita al biathlon.

Quantomeno si contano ben cinque differenti atlete tuttora in azione capaci di salire sul podio in questa gara nel corso degli anni. Curiosamente sono tutte norvegesi o americane. Il quintetto è capitanato da Heidi Weng, che pur senza aver mai vinto ha raccolto ben tre piazzamenti nella top-three (due secondi e un terzo posto). Si contano inoltre due podi per Ingvild Flugstad Østberg (una volta seconda e una terza). Infine Maiken Caspersen Falla e Sophie Caldwell si sono attestate una volta alla piazza d’onore, mentre Jessica Diggins ha calcato in un’occasione il gradino più basso del podio.

UOMINI – 15 KM MASS START TC

La mass start invece ha un solo precedente, disputato sì in tecnica classica, ma sulla distanza dei 10 km nel giorno di Capodanno 2017. In quell’occasione la vittoria arrise al russo Sergey Ustiugov, il quale precedette due norvegesi, ovvero Martin Johnsrud Sundby (secondo) e Didrik Tønseth (terzo).

DONNE – 10 KM MASS START TC

La mass start invece ha un unico precedente, disputato proprio in tecnica classica, ma sulla distanza dei 5 km nel giorno di Capodanno 2017. In quell’occasione la Norvegia fece doppietta, con Ingvild Flugstad Østberg prima e Heidi Weng seconda. La terza piazza fu invece appannaggio della finlandese Krista Pärmäkoski.

UOMINI – 15 KM INSEGUIMENTO A SKATING

Nessun precedente, la gara di domenica 3 gennaio sarà una “prima” assoluta.

DONNE – 10 KM INSEGUIMENTO A SKATING

Questo format non si è mai disputato sulle nevi della Val Monastero.

ITALIA

In casa Italia gli unici risultati di rilievo arrivati sulle nevi della Val Monastero sono arrivati nelle sprint. La vittoria e i quattro podi complessivi di Pellegrino sono i soli podi ottenuti dal movimento azzurro da queste parti. In campo femminile in due occasioni Gaia Vuerich ha raggiunto la semifinale.

