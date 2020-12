Sci di fondo, quando inizia il Tour de Ski? Date, programma, orari, tv. Appuntamento a gennaio

Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al 2021, con il Tour de Ski: si garegerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio 2021, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7.

Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a Dobbiaco, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la mass start tc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e la mass start final climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori del Tour de Ski.

Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari del Tour de Ski valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo.

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2021

Venerdì 01/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

09.15 Qualificazioni Sprint tl femminile e maschile

11.45 Finali Sprint tl femminile e maschile

Sabato 02/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

12.30 Mass Start 10km tc femminile

14.45 Mass Start 15km tc maschile

Domenica 03/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

11.35 Pursuit 15km tl maschile

15.25 Pursuit 10km tl femminile

Lunedì 04/01/2021 – Riposo e trasferimento

Martedì 05/01/21 – Dobbiaco (Italia)

13.00 10km tl femminile con partenze ad intervalli

14.45 15km tl maschile con partenze ad intervalli

Mer 06/01/21 – Dobbiaco (Italia)

13.30 Pursuit 10km tc femminile

14.40 Pursuit 15km tc maschile

Giovedì 07/01/2021 – Riposo e trasferimento

Ven 08/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

13.15 Mass Start 15km tc maschile

15.35 Mass Start 10km tc femminile

Sab 09/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

10.30 Qualificazioni Sprint tc femminile e maschile

13.05 Finali Sprint tc femminile e maschile

Dom 10/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

12.45 Mass Start Final Climb tl femminile

15.35 Mass Start Final Climb tl maschile

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse