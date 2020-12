Sci di fondo, i precedenti di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani a Davos

Località amica quella di Davos per i colori azzurri, in particolare per Federico Pellegrino, un po’ meno per Francesco De Fabiani, i quali però avranno una ghiotta occasione di ben figurare anche vista l’assenza degli squadroni nordici, con Norvegia, Svezia e Finlandia, che non saranno al via nella tappa elvetica.

Evoca dolci ricordi a Federico Pellegrino la pista di Davos, in Svizzera, che nel fine settimana ospiterà la Coppa del Mondo di sci di fondo: l’azzurro vanta due vittorie ed altrettanti secondi posti nella località elvetica nella sprint tl ed in un’altra occasione è salito sul gradino più basso del podio, sempre nella sprint, ma in tecnica classica.

Nel 2010 nella sprint tl l’italiano chiude al primo posto le qualifiche, salvo poi doversi accontentare della sesta posizione in finale, mentre nel 2011 l’azzurro, addirittura 23° in qualifica con la stessa tecnica, termina 12°, all’ultimo posto delle semifinali. Nel 2012 invece non si corre a Davos a dicembre, bensì nel febbraio successivo.

Doppio appuntamento dunque nell’anno solare 2013: a febbraio sprint tc e Pellegrino, dopo aver chiuso nuovamente in testa le qualifiche, riesce a salire sul podio, terminando la finale al terzo posto, mentre a dicembre in tecnica libera giunge quarto in qualifica ma ancora una volta deve accontentarsi del sesto ed ultimo posto in finale.

Doppia tappa anche nel 2014, ma questa volta sempre nel mese di dicembre, in due fine settimana consecutivi e sempre nella sprint tl: nella prima gara l’azzurro chiude in testa le qualifiche ma esce in semifinale, dovendosi accontentare dell’11° posto, mentre nel week end seguente finalmente il tabù elvetico viene sfatato e Pellegrino dopo la quinta piazza in qualifica finalmente alza le braccia al cielo in finale, mettendo in riga gli avversari.

Nel 2015 la seconda vittoria consecutiva, che questa volta arriva dopo il sesto posto in qualifica, poi nel 2016 Pellegrino è terzo in qualifica ma non accede in finale, chiudendo settimo, infine nel 2017 l’italiano torna sul podio chiudendo secondo dopo la terza piazza in qualifica. L’azzurro si cimenta anche nella 15 km tl terminando però soltanto al 42° posto.

Curiosamente nel 2018 Pellegrino nella sprint, sempre in tl, è ancora una volta terzo in qualifica e secondo in finale, mentre a variare è il piazzamento nella 15 km tl, dove si classifica al 50° posto. Meno bene nel 2019, quando nella sprint tl è quarto in qualifica ma poi esce in semifinale per l’ottavo posto complessivo.

Per quanto concerne Francesco De Fabiani, invece, l’italiano nella doppia tappa del 2014 ha ottenuto il 51° posto nella 15 km tc, il 24° nella 15 km tl ed il 67° nelle qualificazioni della sprint. Nel 2015 arrivano il 39° posto nella 30 km tl ed il 52° nelle qualifiche della sprint tl, poi nel 2016 l’azzurro è nuovamente 39° nella 30 km tl.

Nel 2018 De Fabiani nella sprint, ancora in tl, è finalmente 20° in qualifica, ma poi esce al primo turno, chiudendo 16° assoluto, mentre ad essere di rilievo è la posizione nella 15 km tl, dove giunge 7°. Nel 2019, infine, l’azzurro nella sprint tl è 46° in qualifica e poi non conclude la 15 km tl.

