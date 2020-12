Il Tour de Ski 2021 è ormai prossimo alla partenza che avverrà tra tre giorni, ovvero il 1° gennaio 2021. La durissima competizione di Sci di Fondo si concluderà, poi, il 10 di gennaio e comprenderà appena due giorni di riposo. L’Italia ripone grandi speranze su Federico Pellegrino, l’azzurro di riferimento per quanto concerne le sprint.

Stamattina Pellegrino ha parlato proprio del Tour de Ski ai microfoni della FISI. Queste le sue parole: “La prima parte della stagione è andata bene – dice il poliziotto di Nus – per cui mi presento al cancelletto di partenza con una certa dose di ottimismo e cominciare il Tour de Ski con una sprint in pattinato è particolarmente motivante. Da una paio d’anni la Fis ha pure inserito nel tour una classifica per gli sprinter, per cui arriverò sicuramente almeno fino alla seconda sprint in Val di Fiemme, dove ho un conto in sospeso dopo l’uscita nei quarti di finale dello scorso anno. Poi faremo il punto della situazione per la salita del Cermis”.

E’ bene ricordare, infine, che la concorrenza sarà di livello altissimo. Infatti, in occasione del Tour de Ski, rientreranno alle competizioni, con molti dei loro assi, anche le nazioni scandinave, Norvegia, Svezia e Finlandia, le quali avevano saltato le prove di Coppa del Mondo che si sono tenute a Davos e Dresda.

Foto: Lapresse