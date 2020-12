Sci alpino, St. Moritz 2020: appesi al meteo. Brignone e Gut favorite, sorpresa Vlhova?

Nelle mani del meteo. Le abbondanti nevicate annunciate su quasi tutto l’arco alpino nel weekend rischiano di condizionare e non poco il programma dello sci alpino in Coppa del Mondo. Un peccato perché il calendario prevede un doppio appuntamento intrigante per le donne, impegnate in superG a St. Moritz sia domani che domenica per le prime gare veloci della stagione.

SPEED QUEEN

Quella in Engadina è una tappa classico fin dal 1971 per il circuito femminile (ma in superG si gareggia solo dal 1999) e ha portato tanta gloria all’Italia in rosa, persino tre doppiette e sempre nella disciplina prevista nei prossimi giorni. Domani la situazione neve potrebbe anche rimanere sotto controllo ed è possibile che si riesca a gareggiare (dalle 11.30), più complicato pensare di farlo domenica (nello stesso orario). Organizzatori e host broadcaster (televisivo) potrebbero eventualmente mettersi d’accordo per recuperare almeno una prova lunedì. Certo, quest’anno i superG previsti dal calendario sono solo sette ed è già stato cancellato quello delle preolimpiche a Yanqing (in attesa dei recuperi). Dovessero saltarne altri due, sarebbe sicuramente un ulteriore vantaggio per le slalomiste e in primis per Petra Vlhova, leader di Coppa. La slovacca non ha mai gareggiato a St. Moritz nella suddetta disciplina, si è allenata benissimo in Gardena, a Plan de Gralba, testando anche parecchio materiale, con l’aiuto tecnico tra l’altro di un certo Peter Runggaldier. Assenti in Svizzera le austriache Tippler (un focolaio ha colpito la squadra austriaca a inizio novembre, recuperata in extremis Venier) e Ortlieb (infortunio al ginocchio in allenamento in Tirolo, ci prova per Val d’Isere, fra due settimane), oltre a Mikaela Shiffrin. Rientra però Ragnhild Mowinckel, doppio argento olimpico tra discesa e gigante, dopo aver saltato interamente l’ultima stagione.

AZZURRE

L’Italia femminile è approdata ieri a St. Moritz dopo l’allenamento svolto a Solda e, in precedenza, a Cervinia. Lo scorso inverno qui fu un trionfo in superG, con Sofia Goggia a precedere di un centesimo Federica Brignone. La valdostana è in gran forma e punta alla coppa di specialità, così come la bergamasca: le due sono favorite assieme alla compagna di squadra Marta Bassino, Gut, Gisin, Stuhec e alla pattuglia del Wunderteam. Buone news anche per Elena Curtoni, che tra l’altro a Courchevel potrebbe rivedersi in gigante. Completano il team azzurro Nadia Delago, Verena Gasslitter, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano, sempre veloce in allenamento, meno in gara. Per ora. Grazie all’assenza di Ortlieb e al ritiro di Rebensburg, sono ben quattro le atlete italiane tra le prime 10 della start list: Brignone, Goggia, Bassino ed Elena Curtoni.

