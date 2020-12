Sci alpino, pettorali Gigante 2 Val d’Isere. Programma, orari, tv, startlist

Si chiuderà domani, domenica 6 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.00 si terrà la prima manche del terzo slalom gigante maschile della stagione, in programma a Santa Caterina Valfurva, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00 con l’inversione dei migliori 30.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 6 DICEMBRE

Domenica 6 dicembre

Ore 10.00: prima manche slalom gigante maschile Santa Caterina Valfurva

Ore 13.00 seconda manche slalom gigante maschile Santa Caterina Valfurva

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SLALOM GIGANTE MASCHILE SANTA CATERINA VALFURVA (1a manche)

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

6 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

7 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

8 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

9 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

10 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

11 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

12 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

break

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

20 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

21 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

22 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

break

23 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

25 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

26 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

27 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

28 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

29 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

30 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

break

31 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

32 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

33 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

34 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

35 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

36 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

37 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

38 294890 NANI Roberto 1988 ITA

39 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

40 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

41 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer Alpine

42 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

43 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Voelkl

44 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

45 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA Rossignol

46 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

47 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

48 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

49 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

50 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

52 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR Head

53 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

54 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

55 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

56 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

57 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA Atomic

58 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA

59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

60 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

61 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Rossignol

62 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

63 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

64 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

65 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

66 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

67 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

68 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

69 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

