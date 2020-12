Oggi, sabato 19 dicembre, si disputeranno due gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, in programma a Val d’Isere, in Francia, con otto azzurre in gara, ovvero Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago e Verena Gasslitter, mentre alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena, in Italia, con sette azzurri in gara, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca e Florian Schieder. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 19 DICEMBRE

Sabato 19 dicembre

Ore 10.30: discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45: discesa maschile Val Gardena

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

3 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

23 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

24 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

25 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

26 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

27 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

28 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

29 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

30 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

36 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

39 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

40 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

43 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

46 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

47 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA

48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

50 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

51 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

STARTLIST DISCESA MASCHILE VAL GARDENA

1 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

4 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

5 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

16 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

21 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

23 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

26 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

27 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

28 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

29 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

34 422403 ROEA Henrik 1995 NOR

35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

36 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon

37 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

39 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

43 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

44 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

45 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

46 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

47 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

48 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

49 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

51 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

52 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

54 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

55 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

56 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

57 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

58 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

59 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

60 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

61 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

Foto: LaPresse