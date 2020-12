Sci alpino, Nicol Delago si è rotta il tendine d’Achille in allenamento: stagione finita per l’azzurra

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FISI, oggi purtroppo Nicol Delago è caduta nel corso di un allenamento in corso a Solda, e l’esito degli esami strumentali a cui è stata sottoposta non hanno portato affatto buone notizie: l’azzurra dello sci alpino ha riportato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra.

La finanziera 24enne della Val Gardena sta per essere già operata in queste ore al nosocomio di Ortisei. Secondo quanto scrive la Federazione nella propria nota, la velocista dell’Italia vede così concludersi già la stagione agonistica. Ritornerà in gara soltanto nel 2021-2022, annata che prevede le Olimpiadi Invernali.

Foto: LaPresse