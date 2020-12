Sci alpino: Cristof Innerhofer, la forza dell’esperienza. Il campione di Gais pronto a stupire ancora

C’è quella casellina lì, che recita numero “2” da sette gare, da sistemare un po’. Già perché a fronte di 18 podi (con 6 vittorie) in Coppa del Mondo dal 2008, gli ultimi sette appunto, dal 2014, sono sempre stati secondi posti. La vittoria manca dalla “sua” Garmisch 2013 (in discesa), cioè la località dove si consacrò campione ai Mondiali 2011, conquistando l’oro iridato in superG e mettendosi al collo altre due medaglie, tra discesa e combinata. Christof Innerhofer da Gais, Valle Aurina, Alto Adige, compirà 36 anni fra 8 giorni, ma appare ancora fresco e pieno di energie per puntare a nuovi traguardi nello sci alpino e persino ai Giochi 2026.

E’ vero, non vince in Coppa del Mondo dal 2013, come ricordato, ma la stagione 2018-2019 era stata importantissima per lui, che aveva ritrovato grande costanza nei risultati e soprattutto centrato il podio, tra Lake Louise e Val Gardena, su piste mai troppo gradite in passato. Di mezzo certo c’è il crack del 22 marzo 2019, durante il superG dei Campionati Assoluti di sci alpino a Cortina, con l’infortunio (grave) al ginocchio sinistro, la lunga riabilitazione, il rientro nel 2020 solo per alcune prove in discesa e due gare, chiuse entrambe al 15esimo posto, con l’obiettivo in realtà di pensare solo all’annata 2020-2021.

Ed eccoci qua: adesso Cristof è pronto dopo aver utilizzato appunto la scorsa stagione di competizioni solo per ritrovare buone sensazioni, al fine di recuperare la migliore condizione fisica. In Val d’Isere, a cominciare dalle prove odierne della discesa, Innerhofer si testerà subito in libera, per poi tornare a tempo pieno nel circuito sabato e domenica, con gare “vere”, tra discesa e superG, anche se purtroppo le previsioni meteorologiche destano qualche preoccupazione, con nevicate attese sin da oggi e per tutti i giorni di gara.

In una recente intervista rilasciata ad Appenino.TV, Cristof ha parlato così del suo prossimo futuro: “Per la stagione conto di star bene fisicamente, ottenere podi e vincere in gara. Il mio obbiettivo è continuare a sciare per diversi anni, più vado avanti più apprezzo la mia vita e la voglia di continuare a sciare ad alti livelli, perché no sino alle prossime Olimpiadi. Per me la coppa di specialità è sempre un obiettivo relativo, sono uno che punta alle gare secche. Dico sempre: “Per vincere bisogna rischiare tanto”, ci sono sempre 2-4 atleti che sono dei super fenomeni che devono rischiare un po’ meno per salire sul gradino più alto del podio. Io ho sempre dovuto rischiare abbastanza e quindi per questo punto più alla gara singola. Se riesco a fare la manche perfetta posso essere tra i primi, però può essere anche che la sbagli, e questo significa essere un pochino meno costante. Io perdo sempre un po’ sui passaggi facili, devo sempre affrontare le curve difficili al massimo per fare la differenza, dove gli altri magari si difendono e basta“.

