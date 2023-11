Sci alpino, Joan Verdù ko: fuori per almeno un mese

Brutte notizie per l’andorrano Joan Verdù, che dovrà rimanere per un po’ ai box nei prossimi appuntamenti della stagione. Lo sciatore ha difatti subito un infortunio negli scorsi giorni di allenamento, poco prima dell’appuntamento di questo weekend poi cancellato a Zermatt/Cervinia.

Subito dopo lo slalom gigante di Soelden, Verdù ha subito la parziale rottura del tendine del ginocchio destro, all’altezza della tibia. Per lui si profila uno stop che si protrarrà tra le quattro e le cinque settimane. L’obiettivo, dichiarato dallo stesso atleta, sarà il rientrare in occasione del primo gigante stagionale in Val d’Isére del 9 dicembre, anche se pare abbastanza complicato; più realistico rivederlo in Gran Risa la settimana successiva.

“Dieci giorni fa ho subito una parziale rottura del muscolo ischio tibiale durante un test fisico – ha scritto Verdù su un post sui profili social – Avrò bisogno di altre quattro o cinque settimane per riprendermi e tornare a competere. Stiamo facendo del nostro meglio per ottimizzare la ripresa e cercare di competere il prossimo 9 dicembre in Val d’Isére“.

