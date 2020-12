Sci alpino, Coppa Europa 2020-2021: Lara Della Mea ancora sul podio in slalom

Secondo podio consecutivo per Lara Della Mea in Coppa Europa. Nello slalom bis di Ahrntal-Klausberg in Valle Aurina, l’azzurra ha chiuso al secondo posto, non riuscendo a replicare la vittoria di ieri. Della Mea era in testa a metà gara, ma nella seconda manche è stata battuta dalla ceca Martina Dubovska, che si è imposta con 16 centeismi di vantaggio sulla ventenne friulana.

Sul podio ci sale anche l’austriaca Marie Therese Sporer, distanziata di 31 centesimi dalla vetta. Quarto posto per la tedesca Jessica Hilziger (+0.60) e quinta la svedese Charlotta Saefvenberg (+0.71). Sesta l’altra tedesca Lena Duerr (+0.83), che ha preceduto Marta Rossetti, settima a 92 centesimi

A punti per l’Italia sono finite anche Roberta Midali (16a) e Vera Tschurtschnethaler (24a).

Ordine d’arrivo SL femminile Valle Aurina (Ita):

1. Martina Dubovska (Cze) 1’28″21

2. Lara Della Mea (Ita) +0″16

3. Marie Therese Sporer (Aut) +0″31

4. Jessica Hilziger (Ger) +0″60

5. Charlotta Saefvenberg (Sve) +0″71

6. Lena Duerr (Ger) +0″83

7. Marta Rossetti (Ita) +0″92

8. Moa Bostroem Mussener (Sve) +1″05

9. Josephine Forni (Fra) +1″06

10. Andreja Slokar (Slo) +1″20

foto: LaPresse