Sci alpino, Alex Hofer sul podio nel gigante di Coppa Europa a Zinal. Giovanni Franzoni in top5!

Giungono buone notizie per l’Italia dal gigante di Zinal (Svizzera), valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021, che si è concluso con due nostri portacolori nelle prime cinque posizioni e, soprattutto, con Alex Hofer di nuovo a podio in questa annata, questa volta nella piazza d’onore alle spalle del francese Cyprien Sarrazin.

Il transalpino, secondo dopo la prima discesa, piazza il miglior tempo nella seconda e conclude con il tempo complessivo di 2:19.51, distanziando di appena 20 centesimi il nostro Alex Hofer che, a sua volta, ha fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova in 1:08.52. Ottima conferma per l’altoatesino dopo le avvisaglie già intraviste a Gurgl la scorsa settimana. Completa il podio, a debita distanza, il tedesco Fabian Gratz a 95 centesimi, dopo una pessima seconda discesa che lo ha fatto retrocedere dal primo posto che deteneva a metà gara.

Loading...

Loading...

Quarto posto finale per lo svizzero Semyel Bissig a 1.14 da Sarrazin, mentre è quinto Giovanni Franzoni a 1.15. Per il nostro alfiere risalita importante nella seconda manche, dato che dopo la prima era decimo. Conclude al sesto posto il norvegese Timon Haugan a 1.17, mentre è settimo il francese Remy Falgoux a 1.29. Ottavo l’olandese Maarten Meiners a 1.50, nono l’austriaco Christian Borgnaes a 1.66, mentre completa la top 10 il russo Ivan Kuznetsov.

Gli altri italiani: si ferma al tredicesimo posto Hannes Zingerle a 1.95, quindi ventunesimo Pietro Canzio a 2.81 e ventiquattresimo Filippo Della Vite a 2.89. Oltre la quarantesima posizione, infine, Tobias Kastlunger.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse