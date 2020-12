Salto con gli sci: doppio podio in Fis Cup a Kandersteg per Lara Malsiner. Buoni segnali in vista della Coppa del Mondo

Dopo il trionfo di ottobre a Predazzo nei Campionati Italiani Assoluti, Lara Malsiner comincia con un doppio podio la sua stagione agonistica a livello internazionale in attesa del debutto in Coppa del Mondo (previsto nel prossimo weekend a Ramsau). La punta di diamante del movimento azzurro di salto con gli sci femminile, già capace nella passata stagione di salire sul podio nel circuito maggiore a Hinzenbach, si è ben comportata sul trampolino HS106 di Kandersteg in occasione della prima tappa di Fis Cup 2020-2021.

La ventenne portacolori delle Fiamme Gialle ha portato a casa un secondo (in gara-1, andata in scena venerdì) ed un terzo posto (quest’oggi in gara-2) dovendo cedere il passo in entrambi i casi alla francese Julia Clair (prima e seconda), mentre nell’evento odierno si è imposta la giovane transalpina classe 2002 Josephine Pagnier. Due-giorni elvetica abbastanza incoraggiante in casa Italia per le buone prestazioni della più giovane delle sorelle Malsiner, Jessica (2002), capace di attestarsi ai piedi del podio con un quinto ed un quarto posto a testimonianza di un buon percorso di crescita che la proietta di diritto stabilmente nella squadra tricolore di Coppa del Mondo.

Risultati abbastanza deludenti invece per Manuela Malsiner, solo 19ma in gara-1 (su 22 atlete) e poi ottava in gara-2. Da segnalare sempre in chiave Italia i buoni riscontri della 15enne Martina Zanitzer, abbastanza solida con un 11° ed un 13° posto, mentre Martina Ambrosi e Asia Marcato hanno fatto complessivamente più fatica rispetto alle connazionali. Grande curiosità a questo punto per capire l’effettivo stato di forma delle azzurre di punta tra pochi giorni a Ramsau con il primo appuntamento della nuova Coppa del Mondo 2020-2021.

Foto: Danny Iacob / Shutterstock.com