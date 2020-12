Rugby, Autumn Nations Cup: l’Inghilterra vince ai supplementari

Spettacolo a Twickenham, dove si chiude l’Autumn Nations Cup con la bella finale tra Inghilterra e Francia. E a vincere è l’Inghilterra, che deve prima rimontare, trova il pareggio a tempo scaduto e nell’extra-time trova il calcio decisivo.

Match subito ad alti livelli, con le due formazioni fin dal fischio di inizio aggressive soprattutto in difesa. Prima chance per l’Inghilterra dopo 7 minuti di gioco, con un’interessante mischia sui 15 metri e fallo francese. Farrell va sulla piazzola e Inghilterra avanti 3-0. Insiste la squadra di casa e Francia nuovamente fallosa su una touche e al 12’ Farrell torna sulla piazzola, ma questa volta non trova i pali. Provano a reagire i Bleus e da una touche sfruttano un vantaggio, con avanti inglese, e Jalibert si infila magnificamente nella difesa inglese, palla al largo per Brice Dulin e prima meta della partita e Francia in vantaggio 7-3. Francia che, però, è indisciplinata e un fallo di Geraci permette a Daly di provare a piazzare da quasi metà campo e l’estremo trova i tre punti per il 7-6.

È però una bella Francia, che prova a mettere pressione all’Inghilterra con un gioco alla mano costante, cui alternare calcetti tattici funzionali. Al 27’ Sam Underhill commette un fallo ingenuo in mischia e Jalibert va sulla piazzola e allunga il vantaggio transalpino sul 10-6. È aggressiva la difesa francese, soffre l’Inghilterra palla in mano e così sono i Bleus a provare ad allungare. E al 35’ ancora un fallo dei padroni di casa, Jalibert torna a piazzare e ancora tre punti per la Francia. Un errore al piede di Dulin, però, dà all’Inghilterra una chance con una touche ampiamente nei 22 francesi e l’azione britannica è feroce, veloce, con la Francia che difende con cattiveria sulla linea di meta e alla fine un avanti premia i ragazzi di Galthié. Si va, così, al riposo sul 13-6 per la Francia.

Riparte con tanta aggressività l’Inghilterra nella ripresa, con la volontà di pareggiare subito i conti in campo. Il calcio di Farrell in area di meta, però, è irraggiungibile e nulla di fatto. Insiste la squadra di Jones, conquista una punizione e Farrell va sulla piazzola e punteggio che si sposta sul 13-9 per i Bleus. Ping pong tattico che condanna la Francia, con Jalibert che dopo una serie di calci passa a Raka un brutto ovale e avanti che dà all’Inghilterra nuovamente la chance di mettere pressione in attacco. Ancora un fallo francese e ancora Farrell sulla piazzola, che però sbaglia malamente. Errore al piede, ma su un calcio lungo, di Daly e la Francia dopo 15 minuti può respirare e riportarsi nella metà campo inglese. Ma torna subito in attacco l’Inghilterra e, ancora una volta, è l’indisciplina francese a mandare Farrell sulla piazzola e l’apertura incredibilmente sbaglia anche questo piazzato, non certo impossibile.

Francia che in questa ripresa ha perso completamente il controllo dell’ovale e Inghilterra che fa la partita, anche se poi manca la concretezza per mettere punti sul tabellone. Così i minuti passano e a dominare è la difesa francese che frustra i ragazzi di Eddie Jones, incapaci di trovare un’alternativa per andare in meta. E, così, ecco che al 69’ un fallo palla in mano degli inglesi dà a Carbonel la chance di provare ad allungare e il suo calcio è perfetto e Francia avanti 16-9. Si butta in attacco la squadra di casa e conquista l’ennesima punizione del match. Farrell torna sulla piazzola e questa volta trova i pali e Inghilterra a -4. Match che ora viene scandito dai falli, da un lato e dall’altro, e al 76’ è Carbonel che torna sulla piazzola e colpisce il palo, ma l’ovale va in mezzo e +7 per i Bleus. Disperato attacco dell’Inghilterra, obbligata a trovare una meta trasformata per impattare il risultato. Inghilterra che a un minuto dalla fine ha una touche sui 5 metri, maul avanzante e dalla ripartenza arriva la meta di Luke Cowen-Dickie per il 19-17, aspettando la trasformazione di Farrell che può valere i supplementari. Va sulla piazzola il numero 10, trova i pali e supplementari.

Inghilterra che si butta subito in attacco e che cerca subito la punizione per chiudere subito la partita. E il fallo arriva dopo 80 secondi di gioco. Ma Farrell prende il palo, l’ovale non entra e nulla di fatto! Così è la Francia a provare a trovare i punti della vittoria dopo aver visto i fantasmi della sconfitta. Paura da tutte due le parti, con la consapevolezza che il primo errore può costare il match. Torna in attacco l’Inghilterra ed è ancora Cowen-Dickie a trovare un break importante, ma poi la difesa francese ruba palla e ancora nulla di fatto. Ma subito arriva l’intervento di Itoje in ruck, fallo francese, Farrell ancora una volta sulla piazzola per vincere. E questa volta arrivano i punti della vittoria.

duccio.fumero@oasport.it

Foto: LaPresse