Rally Monza, Franco Morbidelli: “Per me sarà difficilissimo, mi sento un po’ buttato nella fossa dei leoni…”

Franco Morbidelli è pronto a fare il suo debutto nel Mondiale WRC a partire da domani, giovedì 3 dicembre, con la prima giornata di gara del Rally di Monza 2020. Il vice-campione del mondo MotoGP 2020, reduce dalla miglior stagione in carriera nella top class del Motomondiale, si appresta infatti a gareggiare nell’ambito dell’ultima tappa del Mondiale Rally 2020 al volante di una Hyundai i20 R5 nella categoria WRC3 insieme ad un navigatore esperto come Simone Scattolin. Il 25enne romano ha già effettuato qualche test nei giorni scorsi sulle colline a nord di Verona, in modo da prendere maggiore confidenza con la macchina in vista della competizione.

“Per me sarà difficilissimo, non ho mai fatto un rally! Ci saranno delle condizioni che non ho mai provato, nemmeno alla play station – spiega Morbidelli in conferenza stampa – Sono curioso di vedere come sarà, mi sento un po’ buttato nella fossa dei leoni…un po’ come quando sono arrivato in Moto2 dal Campionato Europeo, mi piace. Non ho particolari preoccupazioni, la mia unica preoccupazione è apprendere quante più cose possibili nel minor tempo possibile. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità, voglio godermela per vedere se mi piace questo sport“. Il campione iridato Moto2 del 2017 ha poi parlato anche del suo legame con la Formula 1.

Loading...

Loading...

“Se il mio team un giorno mi volesse far provare una Formula 1, non direi di no assolutamente. Mi piace sperimentare cose diverse, mi piacciono le quattro ruote, sono un kartista. Sono molto appassionato e stando con Valentino, ho preso questa passione di andare con tutti i mezzi possibili. Se mi si presenterà l’occasione davanti, accetterei di buon grado. L’incidente di Grosjean? Ho avuto tanta paura. È stato un incidente incredibile, non se ne vedeva uno così grande in F1 da tanto tempo ed è stato cruento con il fuoco, ma è stato bello rivedere Grosjean uscirne fuori indenne o comunque con pochi infortuni. Quest’anno sia in F1 sia in MotoGP ci sono stati grossi incidenti, fortunatamente senza grandi conseguenze, ne siamo usciti vivi e illesi“.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse