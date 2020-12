Pattinaggio artistico: la Coppa Di Russia arriva all’ultimo atto. Attesi Kamila Valieva e Boikova-Kozlovskii

Chiuderà con il botto questo fine settimana la Coppa Di Russia 2020, competizione interna di pattinaggio artistico arrivata all’atto finale, la quinta tappa, in programma da sabato 5 a martedì 8 dicembre presso la MegaSport Arena di Mosca. Per l’occasione infatti tornerà una delle atlete più influenti di tutta la scena internazionale, la giovanissima Kamila Valieva.

La pattinatrice di Kazan, reduce dalla seconda piazza ottenuta in occasione del secondo appuntamento svolto sempre a Mosca, cercherà di consolidare la resa del suo bellissimo short program, impreziosito dal triplo flip, dal doppio axel e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop in zona bonus, oltre che perfezionare il libero, interpretato sulle difficili note de la “Carmen“; nello specifico la detentrice del titolo iridato Junior è chiamata a realizzare nel segmento più lungo a una prova pulita, pianificata con due quadrupli toeloop, uno combinato con il triplo toeloop. Il momento sarà propizio inoltre per vedere se l’allieva di Eteri Tutberidze tenterà di inserire in uno dei due programmi il triplo axel, elemento che la fuoriclasse ha imparato nelle scorse settimane come testimoniano alcuni video pubblicati sui social.

E a proposito di triplo axel vedremo se per per questo evento il difficile salto entrerà nuovamente nelle grazie di Alena Kostornaia, che dovrà comunque necessariamente migliorare la qualità di tutti i suoi elementi; attesa inoltre Elizaveta Tuktamysheva, forgiata dalla vittoria alla Rostelecom Cup 2020 maturata grazie a un libero di alto livello dove ha atterrato, sempre per rimanere in tema, due tripli axel e due tripli lutz.

In campo maschile invece Mikhail Kolyada avrà il difficile compito di riconfermarsi, prima della resa dei conti ai Campionati Nazionali, il leader della specialità in patria. Per farlo dovrà riuscire a superare Dmtri Aliev, apparso in condizioni non ottimali nel Grand Prix, e l’elegante Petr Gumennik. Sfida avvincente anche nelle coppie dove assisteremo al secondo test stagionale degli impressionati Apollinariia Panfilova-Dmtry Rylov, pronti a misurarsi con i grandi favoriti, Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii.

Ancora forfait, un letmotive per questo circuito, nella specialità della danza: Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, ancora in fase di ripresa dopo aver contratto il Covid-19, salteranno anche questa gara e, con tutta probabilità, faranno il loro esordio direttamente ai Campionati Nazionali di Chelyabinsk in programma a fine mese. Discorso speculare per Evgenia Medvedeva, ancora alle prese con dei problemi alla schiena.

La quinta tappa della Coppa Di Russia andrà in onda integralmente sul Canale YouTube ufficiale Первый канал .

QUINTA TAPPA COPPA DI RUSSIA 2020, MOSCA: ORARIO ITALIANO (Gare Senior)

Sabato 5 dicembre

11:15 Rhythm dance danza sul ghiaccio

12:45 Short program individuale maschile

14:15 Short program individuale femminile

17:45 Short program coppie

Domenica 6 dicembre

11:30 Free dance danza sul ghiaccio

13:15 Free program individuale femminile

15:30 Free program individuale maschile

17:20 Free program coppie dpartistico

