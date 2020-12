Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise primi dopo lo short ai Campionati Italiani 2020, seconda posizione per Conti-Macii

Si è chiusa con lo short program delle coppie la prima giornata di competizioni ai Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico, in scena presso la Würth Arena di Egna Neumarkt (Bolzano). A concludere in bellezza ci hanno pensato Nicole Della Monica-Matteo Guarise, atleti di punta della Nazionale azzurra che hanno chiuso, come prevedibile, il segmento al primo posto.

I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, malgrado un paio di errori, nello specifico nel triplo salchow in parallelo e nel triplo rittberger lanciato, entrambi eseguiti con caduta, hanno convinto nuovamente sfoggiando il loro bellissimo programma interpretato sulle note de “Let it be” e ispirato al tema dell’isolamento causato dalla quarantena, ricevendo un grado di esecuzione positivo nel sollevamento del gruppo 3 (livello 4), nel triplo twist (livello 4), nella sequenza di passi e nella trottola combinata in parallelo (livello 4), raccogliendo 62.28 (32.12, 32.16).

Prosegue l’ottimo momento di Sara Conti-Niccolò Macii, rivelazione delle prime tappe del Gran Premio Italia, anche oggi artefici di una performance assolutamente pulita contrassegnata da un doppio twist ampio, dal triplo salchow in parallelo e dalla trottola side by side con perfetto unisono; realizzando al meglio il sollevamento del gruppo tre e salvando in extremis il triplo salchow lanciato gli atleti seguiti da Barbara Luoni hanno centrato la seconda posizione con 55.89 (29.33, 26.56).

Una caduta nel triplo flip lanciato ha invece leggermente rallentato la corsa di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini; gli allievi di Franca Bianconi hanno comunque mostrato di essersi ripresi dopo la prestazione sottotono della seconda tappa del Gran Premio, eseguendo in modo pulito il doppio twist, il doppio axel in parallelo e il sollevamento del gruppo 3, conquistando il terzo posto con 54.67 (27.07, 28.60).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo