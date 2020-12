Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise conquistano il titolo Nazionale per la sesta volta consecutiva. Secondi Ghilardi-Ambrosini

Si sono conclusi con il programma libero delle coppie i Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena questo fine settimana presso la Würth Arena di Egna Neumarkt (Bolzano). Rispettando pienamente i favori del pronostico a conquistare il primo posto sono stati Nicole Della Monica-Matteo Guarise, i quali hanno centrato il sesto titolo consecutivo della carriera.

Al netto di un paio di sbavature, una caduta nel triplo rittberger lanciato e una defaillance nella combinazione in parallelo, le stelle delle Nazionale azzurra hanno affinato il loro programma libero, ancora ampiamente migliorabile, impreziosendolo con dei sollevamenti di qualità elevata, reverse, axel lasso e del gruppo 4, con un significativo triplo twist (livello 4) e con il triplo salchow lanciato. Migliorando in termini di punti rispetto all’esordio stagionale avvenuto al Gran Premio Italia gli azzurri hanno dunque conquistato 125.67 (60.91, 65.76) per il totale di 187.95.

In ripresa Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, nuovamente autori di una performance positiva impreziosita da un doppio twist di qualità, due tripli lanciati andati a buon fine, rittberger e flip, e tre sollevamenti valutati con un grado di esecuzione positivo, fattori che hanno consentito agli atleti di ottenere 106.96 (50.56, 56.40) per 161.63, punteggio destinato a salire se consideriamo i due errori negli elementi di salto in parallelo. Grazie alla prestazione positiva gli allievi seguiti da Franca Bianconi e Rossana Murante hanno arginato Sara Conti Niccolò Macii che, malgrado in inizio promettente contrassegnato da due ottimi salti in parallelo, triplo salchow/doppio toeloop e triplo toeloop, hanno pagato dazio cadendo nel triplo salchow lancato e non salendo il sollevamento del gruppo 3, errori che hanno fermato la loro corsa a 92.01 (42.21, 50.80) per 147.90, non cancellando comunque quanto di buono fatto fino a questo momento.

