Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: si giocherà a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Rinuncia la Nuova Zelanda

La FINA, Federazione Internazionale del Nuoto, ha confermato Trieste quale sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà dal 17 al 24 gennaio 2021. Varia leggermente la composizione dei gironi con la rinuncia della Nuova Zelanda, mentre potrebbero essere validati i calendari già preparati per il marzo 2020: nella città friulana saranno messi in palio due posti per Tokyo 2020.

Il Girone A, quello dell’Italia, comprende Uzbekistan, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre riposeranno nella prima giornata e poi affronteranno nell’ordine Paesi Bassi, Uzbekistan, Francia e Slovacchia. Nel Girone B, orfano della Nuova Zelanda, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan.

Così Paolo Barelli: “Si tratta di un evento prestigioso e di estrema difficoltà organizzativa anche a causa dell’emergenza che stiamo vivendo per lo sviluppo mondiale della pandemia da Covid-19. La Federazione ed il Polo Natatorio di Trieste, che è già stato sede di eventi internazionali e del torneo di qualificazione olimpica, sono onorati della responsabilità confermata e si faranno trovare pronti ad accogliere in piena sicurezza tutte le figure sportive e professionali coinvolte dall’ambita manifestazione“.

GIRONI PREOLIMPICO FEMMINILE

Girone A

Paesi Bassi

Francia

Italia

Uzbekistan

Slovacchia

Girone B

Grecia

Ungheria

Israele

Nuova Zelanda

Kazakistan

CALENDARIO PREOLIMPICO FEMMINILE

Da confermare dopo la rinuncia della Nuova Zelanda

1a giornata (17 gennaio)

Girone A

SLOVACCHIA-OLANDA

FRANCIA-UZBEKISTAN

Girone B

KAZAKISTAN-GRECIA

UNGHERIA-NUOVA ZELANDA

2a giornata (18 gennaio)

Girone A

UZBEKISTAN-SLOVACCHIA

OLANDA-ITALIA

Girone B

GRECIA-ISRAELE

NUOVA ZELANDA-KAZAKISTAN

3a giornata (19 gennaio)

Girone A

SLOVACCHIA-FRANCIA

ITALIA-UZBEKISTAN

Girone B

ISRAELE-NUOVA ZELANDA

KAZAKISTAN-UNGHERIA

4a giornata (20 gennaio)

Girone A

UZBEKISTAN-OLANDA

FRANCIA-ITALIA

Girone B

UNGHERIA-ISRAELE

NUOVA ZELANDA-GRECIA

5a giornata (21 gennaio)

Girone A

OLANDA-FRANCIA

ITALIA-SLOVACCHIA

Girone B

ISRAELE-KAZAKISTAN

GRECIA-UNGHERIA

Quarti di finale (22 gennaio)

1a GIRONE A-4a GIRONE B (gara 21)

2a GIRONE A-3a GIRONE B (gara 22)

3a GIRONE A-2a GIRONE B (gara 23)

4a GIRONE A-1a GIRONE B (gara 24)

Semifinali 5° posto

PERDENTE 21-PERDENTE 23

PERDENTE 22-PERDENTE 24

Semifinali che assegneranno i pass olimpici (23 gennaio)

VINCENTE 21-VINCENTE 23

VINCENTE 22-VINCENTE 24

Finali (24 gennaio)

FINALE 7° POSTO

FINALE 5° POSTO

FINALE 3° POSTO

FINALE

Foto: Luigi Mariani LPS