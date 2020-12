Pallamano: raduni di fine anno per le Nazionali Senior e Under 18

Ultimo raduno del 2020 per le Nazionali di Pallamano. Quella Senior si ritrova a Cassano Masnago, da dove partirà per Tenero-Contra in Svizzera in vista delle due amichevoli contro i padroni di casa in programma il 29 e 30 dicembre.

Due sfide molto importanti per la preparazione degli azzurri al doppio match con la Lettonia che vale la qualificazione agli Europei 2022. L’Italia affronterà la selezione lettone il il 7 gennaio a Chieti e il 10 gennaio in trasferta a Valmiera.

I convocati per le due amichevoli contro la Svizzera:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Pasqualino Di Giandomenico (PO – 1994 – Conversano), Alessandro Leban (PO – 1998 – Ego Siena)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Riihimaki Cocks \ FIN), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano)

TERZINI E CENTRALI: Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara \ ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller \ FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE – 1987 – Bolzano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence \ FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano)

A Chieti, invece, si raduna Nazionale Under 18. Gli azzurrini sono al lavoro per preparare le qualificazioni ai Mondiali U19 fissate per la prossima primavera: dal 30 aprile al 2 maggio sfide contro Russia, Israele e Austria (padrona di casa).

I convocati per lo stage a Chieti:

PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002 – Alperia Merano), Germano Albanini (PO – 2003 – Cassano Magnago), Nicolò Riva (PO – 2002 – Cassano Magnago)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Junior Fasano), Nathan Gai (AD – 2002 – Alperia Merano), Felix Muehloegger (AD – 2002 – Brixen), Luca Visentin (AS – 2003 – Alperia Merano)

TERZINI & CENTRALI: Giacomo Hrovatin (CE – 2002 – Trieste), Alex Coppola (CE – 2003 – Brixen), William Casarotto (CE – 2002 – Mestrino), Nicola Fadanelli (CE/AS – 2002 – Pressano), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Lanzara), Federico De Ruvo (TS – 2004 – Lions Teramo), Ibrahima Sidibe (TD – 2002 – Bologna United), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – CUS Venezia)

PIVOT: Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Merano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Pressano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Casalgrande Padana), Cristian Guggino (PI –2003 – Ego Siena)

foto FIGH