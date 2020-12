Olimpiadi Tokyo 2021: tamponi ogni quattro giorni per gli atleti e tracciatura con un’app

Le settimane passano e la pandemia, almeno per ora, non sembra voler affievolirsi. Il Covid-19 ha costretto gli organizzatori dei Giochi Olimpici a rimandare di un anno la manifestazione a Cinque Cerchi, ma al momento di certezze ce ne sono poche anche in vista del 2021. L’obiettivo è quello di trovare più soluzioni possibili verso fine luglio.

Gli atleti che saranno in gara a Tokyo saranno testati spessissimo: almeno una volta ogni quattro giorni e subito dopo le gare, anche in mancanza di sintomi. Tracciatura per tutta la durata del loro soggiorno in terra giapponese: ovviamente ci sarà un’app per smartphone che rileverà tutti i movimenti degli atleti nel villaggio olimpico.

Le Olimpiadi però non dipenderanno dal vaccino: ad annunciarlo è infatti l’amministratore delegato dei Giochi, Toshihiro Muto. “Se la vaccinazione diventa un’opzione realistica, allora inizieremo a pensare di formularla nei nostri piani”.

Foto: Lapresse