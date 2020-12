Golf: rimonta Paratore, è settimo con Scalise a metà Dubai Championship 2020. Bene Laporta. Andy Sullivan guida il tris inglese

Si è concluso da poco il secondo giro del Golf in Dubai Championship 2020, una delle due penultime tappe dell’European Tour prima che il torneo finale, sempre nella città tra le più celebri degli Emirati Arabi Uniti, prenda il via giovedì prossimo. Un terzetto inglese si porta al comando: assieme al solitario leader Andy Sullivan, ieri autore di uno straordinario -11 e quest’oggi in grado di trovare un -6 (un eagle, cinque birdie e un bogey) che lo porta a -17 totale (127 colpi), sono al secondo posto insieme Ross Fisher e Matt Wallace, distanziati di tre lunghezze. Per entrambi una giornata da -5, seppur dai connotati diversi: solo birdie per il quarantenne di Ascot, un eagle, quattro birdie e un bogey per il trentenne di Hillingdon.

In quarta posizione ci sono lo scozzese Craig Howie, il tedesco Max Schmitt e il francese Antoine Rozner, a loro volta distanziati di due colpi dalla coppia seconda. Particolarmente importante il giro di Schmitt, autore di nove birdie (di cui quattro consecutivi tra la buca 4 e la 7) a fronte di un bogey alla 2. Le buone notizie per l’Italia arrivano poco dopo, dal momento che Renato Paratore e Lorenzo Scalise si trovano nel gruppo dei settimi a -11. Il romano scala 21 posti con il -7 odierno (dieci birdie, dei quali ben sei consecutivi tra la 4 e la 9), il venticinquenne di Vimercate trova invece un -4 che lo tiene nella zona alta dopo che già ieri era ottavo. Con i due italiani ci sono il danese, pezzo di storia del golf del suo Paese, Thorbjorn Olesen, il suo connazionale John Axelsen, lo svedese Oscar Lengden e l’inglese Steven Brown, autore del miglior giro di giornata in -9.

Appena alle spalle di Paratore e Scalise si trova Francesco Laporta, che pur cedendo leggermente rispetto a ieri è comunque 13° con -10 complessivo, visti i tre colpi sotto il par odierni. Per gli altri due italiani impegnati, invece, il torneo termina qui: Guido Migliozzi non riesce a far meglio dell’88° posto, girando anche oggi pari con il par e accompagnando una delle sorprese in negativo, il danese Rasmus Højgaard, mentre Nino Bertasio chiude con +2 una coppia di giornata non propriamente positive (73 e 74 i suoi score, +3 totale e 101° posto).

