NBA oggi in tv: orari partite, streaming, programma 25 dicembre

Come da tradizione, sarà un Natale all’insegna dell’NBA. Oggi, 25 dicembre, infatti, andranno in scena cinque partite valevoli per la stagione 2020-2021 del più prestigioso campionato cestistico al mondo. Andiamo a scoprire orari e programma della giornata, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui i match saranno visibili in tv e streaming.

Il calendario natalizio comincerà con la sfida delle ore 18.00 tra i Miami Heat vice-campioni in carica e i New Orleans Pelicans di Zion Williamson. In prima serata, alle ore 20.30, spazio al match tra i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e i Golden State Warriors del ritrovato Stephen Curry. Alle ore 23.00 interessantissimo il confronto tra due delle squadre più ambiziose della Eastern Conference: Boston Celtics contro Brooklyn Nets. Sono due gli incontri della notte tra il 25 e il 26 dicembre: alle ore 02.00 i Los Angeles Lakers, detentori dell’anello, proveranno a riscattare la sconfitta nel derby ospitando i Dallas Mavericks, mentre alle ore 04.30 chiuderà il programma la partita tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Di seguito il calendario completo.

NBA OGGI IN TV: PROGRAMMA 25 DICEMBRE

Venerdì 25 dicembre

Ore 18.00: Miami Heat – New Orleans Pelicans

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Diretta streaming – Sky Go

Ore 20.30: Milwaukee Bucks – Golden State Warriors

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Diretta streaming – Sky Go

Ore 23.00: Boston Celtics – Brooklyn Nets

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Diretta streaming – Sky Go

Ore 02.00 (26 dicembre): Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Diretta streaming – Sky Go

Ore 04.30 (26 dicembre): Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Diretta streaming – Sky Go

Foto: LaPresse