NBA a Natale e Santo Stefano: orari e programma partite, tv, streaming, chi gioca

Le tradizioni a Natale si rispettano quasi sempre e tra queste c’è ovviamente la NBA. La lega più importante al mondo ha da poco riaperto i battenti per la stagione 2020-2021 e come di consueto avrà un ricco programma per le feste. Cinque partite a Natale e moltissime altre anche a Santo Stefano.

L’NBA Christmas Day comincia con Miami contro New Orleans e dunque con la possibilità di vedere Niccolò Melli. Poi si passa al duello tra Giannis Antetokounmpo e Steph Curry, proseguendo per lo scontro tra Boston e la Brooklyn dell’ex Irving. In nottata poi LeBron James contro Luka Doncic basta per restare svegli e poi gli appassionati potranno anche gustarsi la rivincita dei playoff tra Denver e Los Angeles Clippers.

PROGRAMMAZIONE NBA NATALE E SANTO STEFANO (orari italiani)

25 DICEMBRE

ore 18.00 Miami Heat-New Orleans Pelicans (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 20.30 Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 23.00 Boston Celtics-Brooklyn Nets (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

26 DICEMBRE

ore 2.00 Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 4.30 Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 23.00 Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

27 DICEMBRE

ore 1.00 Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans

ore 1.00 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

ore 1.00 Washington Wizards-Orlando Magic (Sky Sport NBA)

ore 1.30 New York Knicks-Philadelphia 76ers

ore 2.00 Chicago Bulls-Indiana Pacers

ore 2.30 San Antonio Spurs-Toronto Raptors

ore 3.00 Utah Jazz-Minnesota Timberwolves

ore 4.00 Portland Trail Blazers-Houston Rockets

ore 4.00 Sacramento Kings-Phoenix Suns (Sky Sport NBA)

Foto: Lapresse