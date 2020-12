NBA 2020-2021, i risultati della notte (23 dicembre): i Clippers sorprendono i Lakers nel derby, Warriors travolti dai Nets

NBA, il ritorno. Dopo lo stop per Covid e la bolla di Orlando, le partite ufficiali hanno di nuovo come scenario le arene di casa delle trenta franchigie. E questa notte ha già alzato il velo dell’interesse su una piccola parte di ciò che potremo vedere all’interno di questa regular season.

Molti occhi erano puntati, e non solo per la cerimonia della consegna dell’anello ai Los Angeles Lakers, sul derby dei gialloviola con i Clippers. E ad uscire vincitori sono stati proprio questi ultimi, con un 109-116 che porta le firme dei 33 punti di Paul George e dei 26 di Kawhi Leonard. Da segnalare anche i 15 all’esordio di Serge Ibaka. Partita strana per andamento: 39-19 Clippers nel primo quarto, 17-35 Lakers nel secondo, poi sono di nuovo gli allenati da Tyronn Lue a scappare nel finale di terzo periodo senza voltarsi indietro. Per i Lakers 22 di LeBron James, 18 di Anthony Davis e doppie doppie da 14 e 12 rimbalzi di Dennis Schröder e da 17 e 10 di Montrezl Harrell.

Travolgente, invece, la prestazione dei Brooklyn Nets, che bagnano il ritorno in regular season, dopo un anno e mezzo, di Kevin Durant con un sonante 125-99 sui Golden State Warriors. KD fa il suo esordio con 22 punti, che si aggiungono ai 26 di Kyrie Irving, ai 20 di Caris LeVert e al fatto che 14 giocatori della rotazione vanno a segno al Barclays Center. In casa Warriors, a parte i 20 di Steph Curry e i 19 del centro seconda scelta assoluta al draft James Wiseman, c’è ben poco da registrare. Niente campo sia per Draymond Green (infortunio) che per Nico Mannion.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

