NBA 2020-2021: esordio con Lakers-Clippers e Nets-Warriors. Venerdì il calendario fino al 4 marzo

Dopo le cinque sfide di Natale, il calendario della NBA 2020-2021 si va a dispiegare ulteriormente, anche se soltanto per quanto riguarda le partite che, negli States, saranno trasmesse in diretta nazionale sulla ABC, sulla TNT e sulla ESPN.

Sarà il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers ad aprire le danze, martedì 22 dicembre, insieme a Brooklyn Nets e Golden State Warriors, che tecnicamente saranno le prime due squadre a scendere in campo. Quest’ultimo, in linea teorica, dovrebbe essere il match che rivedrà in campo Kevin Durant, proprio di fronte a parte dei suoi ex compagni.

Il 23 dicembre sarà invece la volta di Boston Celtics-Milwaukee Bucks e di Phoenix Suns-Dallas Mavericks, mentre non sono previste partite il 24, in quella che è una tradizione storica della NBA volta a precedere il menu natalizio, che occupa tutta la giornata con le sue cinque partite.

Per maggiori notizie circa il calendario bisognerà attendere la giornata di venerdì, in cui, però, non verrà rilasciato l’intero elenco delle partite. Sarà infatti rilasciata soltanto la prima parte di esse, quella che arriva fino al 4 marzo. Una data, questa, non casuale, poiché coincide con la pausa per l’All Star Weekend (almeno in linea teorica, dato che non c’è ancora una nuova sede dopo che Indianapolis è stata spostata al 2024), prevista dal 5 al 10 marzo.

Foto: LaPresse