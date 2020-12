NASCAR, Chase Elliott parteciperà alla 24 Ore di Daytona 2021

Chase Elliott parteciperà all’edizione 2021 della 24h di Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il campione 2020 della NASCAR Cup Series debutterà il prossimo gennaio nella corsa che apre l’attività agonistica negli USA. Per il nativo della Georgia si tratta dell’esordio nella principale serie statunitense riservata alle GT ed ai prototipi.

Il #9 dell’Hendrick Motorsport nella Cup Series guiderà una Cadillac DPi-V.R nella classe regina. L’americano sarà al volante della vettura #31 dell’Action Express, formazione di punta all’interno del campionato. Elliott si alternerà al volante insieme ai brasiliani Felipe Nasr e Pipo Derani, piloti iscritti per tutto la stagione con la Cadillac #31. Per l’occasione non dimentichiamoci della presenza dell’inglese Mike Conway, campione in carica nel FIA World Endurance Championship con Toyota.

Il giovane campione della Cup Series non sarà l’unico rappresentante della NASCAR al via della Rolex 24 at Daytona. Ricordiamo infatti la presenza, sulla Cadillac #48 dell’Action Express, di Jimmie Johnson. L’ex compagno di box di Chase Elliott, sette volte campione della famosa serie americana riservata alle stock car, si alternerà al volante con il francese Simon Pagenaud, il tedesco Mike Rockenfeller ed il giapponese Kamui Kobayashi.

Elliott ha affermato alla stampa in merito a questa nuova sfida: “La Rolex 24 è un evento importante. Penso che tutti desiderano vincere un orologio prima che la loro carriera sia finita. È qualcosa di diverso, un aspetto delle corse che non ho mai provato. Sto cercando di espandermi ed essere più diversificato come pilota. Apprezzo che Action Express mi abbia dato questa opportunità e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Gary Nelson, team manager della squadra, ha dichiarato: “Recentemente siamo stati in grado di trascorrere una giornata con Chase al simulatore. Siamo rimasti sbalorditi dalla rapidità con cui Chase si è adattato alla vettura”.

