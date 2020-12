Il Mondiale MotoGP 2020 è ormai andato in archivio da diverse settimane, ma comincia ad aumentare progressivamente l’attesa in vista della prossima stagione del Motomondiale. Nella top class Maverick Viñales sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali, dopo il deludente 6° posto finale nell’ultimo campionato piloti in sella alla Yamaha M1 del team ufficiale di Iwata. Il 25enne spagnolo si appresta ad affrontare nel 2021 la settima annata in MotoGP, la quinta consecutiva nella squadra factory della Yamaha, con l’obiettivo di lottare finalmente per il titolo iridato sino all’ultima gara.

“Mi sento più forte che mai e non vedo l’ora di ricominciare. Ho ancora fiducia al 100% nelle mie capacità e sono sempre motivato – spiega il nativo di Figueres al sito iberico Europa Press – La pausa mi sta facendo bene. Sono stato a casa per cercare di capire cosa dobbiamo migliorare. Dovevo mandare via i cattivi pensieri e pensare a come lavorare in prospettiva: ora la cosa più importante è dare indicazioni alla squadra per migliorare in vista del 2021. La Yamaha ha delle potenzialità ma abbiamo bisogno di una miglior trazione al posteriore. So che miglioreremo perché siamo un marchio di successo e stiamo facendo tutto il possibile per tornare ai nostri livelli”.

Foto: Valerio Origo