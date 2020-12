MotoGP, Marc Marquez: “Tornerò quando sarò al 100%. Mir ha vinto il titolo perché è stato il più regolare”

Marc Marquez continua il suo accidentato percorso di recupero. Nei giorni scorsi lo spagnolo è stato sottoposto ad una nuova operazione che lo costringerà a rimanere per tre mesi con il braccio immobilizzato. Al momento è impossibile stabilire quando il pilota della Honda HRC potrà tornare in pista.

L’otto volte Campione del Mondo ha le idee chiare, secondo quanto riporta Ansa, rientrerà solo quando si sentirà sicuro di poter dare il meglio di sé: “Quando torno devo essere pronto ad andare al 100%, il mio corpo deve essere pronto a correre gli stessi rischi perché è il mio DNA ed è ciò che mi ha portato a raggiungere ciò che ho ottenuto e a commettere gli errori che ho fatto, ma alla fine le due cose si compensano“.

Sulla vittoria del connazionale Joan Mir, Marquez ha sottolineato: “E‘ stato il più regolare ed è diventato meritatamente campione del mondo perché in questo mondiale sembrava che la costanza fosse la cosa più importante; senza fare cose dell’altro mondo, ha finito per conquistare il campionato. Penso che al suo secondo anno di Motogp sia di enorme valore diventare già campione e, tra i favoriti teorici che c’erano, o quelli che sembravano più adatti per il titolo, lui senza fare tanto rumore ha finito per conquistare questo mondiale. In futuro dovrà lottare ancora per il mondiale e lo farà perché ha talento, lo ha dimostrato e logicamente cercherò di tirarlo fuori da quel titolo di nuovo, vedremo se ci riuscirò“.

