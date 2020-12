Danilo Petrucci è stato senz’ombra di dubbio uno dei grandi sconfitti del Mondiale MotoGP 2020, alla luce del suo pessimo 12° posto finale nella classifica generale del campionato piloti. Il ternano si è perlomeno tolto la soddisfazione di vincere il Gran Premio di Francia, in condizioni di pista bagnata, confermando le sue grandi qualità sotto la pioggia in sella alla Ducati. Petrux che ha disputato la sua ultima stagione con la casa di Borgo Panigale, infatti nel 2021 vestirà i colori del Team KTM Tech 3 al fianco del nuovo compagno di squadra Iker Lecuona.

“Sicuramente ho fallito il mio obiettivo con la Ducati però sono felice che mi abbiano detto tutto ad inizio stagione così ho avuto la possibilità di firmare per un team importante come il Tech3 KTM. È stato un anno strano a cominciare dalle dinamiche del mio licenziamento. So di aver fallito con la Ducati e quando Dall’Igna mi ha comunicato la decisione ero molto triste”, ha dichiarato il centauro umbro (fonte: Corriere dello Sport).

“Però averlo saputo così presto è stato anche un bene perché mi ha dato la possibilità di firmare per un team importante come quello di Hervé Poncharal – prosegue l’azzurro classe 1990 – Nessuno, quest’anno, pensava che la moto austriaca sarebbe stata così veloce. Certo ora non potrò provarla prima di febbraio a Sepang per i test ufficiali ma già dalla prossima settimana lavorerò nella galleria del vento“.

Foto: Lapresse