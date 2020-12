Moto GP, Marc Marquez in ospedale: “La cosa più importante in questa gara è arrivare al traguardo. Ce la faremo”

Marc Marquez sta vivendo una fase della sua vita e della sua carriera molto difficile. L’otto volte Campione del Mondo è tornato in ospedale per un nuovo intervento sempre alla stessa spalla, a causa di una preoccupante infezione che lo costringerà a rimanere ancora fermo per diverse settimane.

Impossibile stabilire i tempi di recupero perché purtroppo le variabili in gioco sono moltissime. Potrebbero essere sei i mesi necessari a Marquez prima di poter tornare in pista ma anche questi stima dovrà essere supportata dai fatti. In questo momento, però, l’aspetto più importante per il pilota spagnolo è il pieno recupero delle funzionalità della spalla.

Dopo l’ultimo intervento, durato otto ore e riuscito perfettamente secondo l’equipe medica, il pilota della Honda HRC ha voluto mandare una messaggio di ringraziamento, attraverso i social, a quanti in queste settimane lo continuano a sostenere con grande affetto: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto! A poco a poco mi sento meglio, ma la cosa più importante in questa gara è arrivare al traguardo e ce la faremo“.

Thank you all for the messages of support! Little by little I feel better, but the most important thing in this race is to reach the finish line, and we will achieve it!! 💪🏼#MM93 pic.twitter.com/iwJNGu1VNw — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 6, 2020

