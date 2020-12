Modena-Verona oggi, recupero Superlega volley: orario, tv, programma, streaming

Dopo i tre successi consecutivi in Champions League Modena è pronta a rituffarsi nella Superlega sfidando, oggi 23 dicembre alle ore 17.00, Verona nel recupero della decima giornata di campionato. I Canarini occupano il 7° posto in classifica mentre i veneti sono due posizioni più indietro.

Sulle ali dell’entusiasmo per le tre vittorie nella massima competizione europea la squadra di Andrea Giani cercherà di rilanciarsi anche in Superlega dopo un inizio balbettante. Il coach degli emiliani si affiderà in cabina di regia a al solito Micah Christenson pronto ad azionare i martelli: Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric.

Discorso completamente diverso per Verona che ha perso cinque delle ultime sei partite in Superlega e andrà a caccia di punti preziosi. Radostin Stojčev si affiderà ai suoi giocatori più talentuosi con il palleggiatore Luca Spirito che cercherà di sfruttare le qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke.

Di seguito il programma completo della sfida tra Modena-Verona recupero della decima giornata di Superlega. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport. OA Sport vi proporrà la diretta scritta per non perdervi davvero nulla del big match che prenderà il via oggi alle ore 17.00.

MODENA-VERONA: PROGRAMMA E ORARIO

MERCOLEDì 23 DICEMBRE

Ore 17.00

Modena-Verona

Diretta streaming Eleven Sport

Diretta scritta OA Sport

Foto: LM-LPS/Daniele Ricci