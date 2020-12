LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: debutta Marco Belinelli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-Banco di Sardegna Dinamo Sassari, match valido per la decima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, le V Nere di Sasha Djordjevic ospitano la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco nel giorno del ritorno di Marco Belinelli nel massimo campionato italiano di basket.

La Virtus Bologna di coach Aleksandar Djordjevic arriva al match domenicale di campionato reduce da tre vittorie consecutive ma soprattutto dalla firma di Marco Belinelli (triennale da 5 milioni di euro) che ha sancito il ritorno in canotta bianconera della guardia di San Giovanni in Persiceto dopo 17 anni (14 dei quali trascorsi in NBA con le casacche di Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio in due finestre, Sacramento, Charlotte, Atlanta e Philadelphia). Bologna occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 10 punti (5 vittorie e 3 sconfitte).

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco e del grande ex Marco Spissu (a Bologna sponda Virtus nella stagione 2016-2017, quella della promozione dalla A2 alla A1) si presenta invece in Emilia dopo due stop consecutivi in campionato, Sassari in trasferta (92-78) e Brindisi in casa (87-100). Il Banco di Sardegna è attualmente settimo in Serie A con un record di 4-4. Meglio per i sardi sta andando in Champions League dove sono arrivate tre vittorie in tre gare giocate, e la conseguente leadership del gruppo A con Tenerife (ESP), Galatasaray (TUR) e Bakken Bears (DEN).

