LIVE Trento-VfB Friedrichshafen, Champions League volley in DIRETTA: risultato in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-VfB Friedrichshafen, terzo match del Gruppo E della Champions League di volley maschile 2020-2021 per i dolomitici. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto al solito, tutti i match del girone si stanno infatti svolgendo alla BLM Group Arena: le prime classificate di ogni gruppo volano direttamente ai quarti di finale insieme alle tre migliori seconde.

Siamo di fatto al match più atteso della tre giorni, le due formazioni si trovano infatti al primo e al secondo posto del girone E e la partita di stasera deciderà di fatto di chi sarà la leadership. Trento viene da una vittoria estremamente sofferta contro il Novosibirsk (3-2) e da un’altra decisamente più convincente contro il Cez Karlovasko (3-1), a loro volta i tedeschi hanno superato nella prima giornata i cechi (3-1) e nella seconda i russi (3-1).

Trento non sta soffrendo particolarmente l’assenza in regia di Simone Giannelli, colpito dal Covid, e il merito è tutto di Nimir Abdel Aziz, che sta rispolverando in maniera egregia un ruolo che aveva rivestito in passato, il suo posto in attacco è stato preso da Argenta che a sua volta si sta ben comportando. I ragazzi di Lorenzetti stanno soffrendo un po’ in ricezione in questi giorni, ma in attacco si stanno comportando veramente bene, in particolar modo Kooy, Podrascanin e Lisinac stanno mantenendo delle percentuali importanti. Il Friedrichshafen sarà una squadra tutt’altro facile da battere, di fatto stiamo parlando della capolista del campionato tedesco, che può puntare su giocatori del calibro di Marechal, Bohme, Maase, solo per citarne alcuni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-VfB Friedrichshafen, terzo match del Gruppo E della Champions League di volley maschile 2020-2021 per i dolomitici, cronaca in tempo reale, punto dopo punto, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16:00!

