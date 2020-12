LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 3-2 Champions League volley in DIRETTA: rimonta pazzesca e vittoria di cuore per i dolomitici!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Spettacolare rimonta di Trento che vince al tie-break contro la Lokomotiv Novosibirsk. Nimir Abdel Aziz spaziale

18:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

18:30 Trento si è dimostrata una squadra di campioni, nonostante le mille difficoltà è riuscita a portare a casa una partita nata malissimo e questi due punti serviranno veramente tanto, specialmente per il morale. L’appuntamento con la squadra italiana è alle 19:30 di domani, per la partita contro il Karlovasko.

15-2 TRENTO GIRA LA PARTITA COME UN CALZINO E SI PORTA A CASA DUE PUNTI PREZIOSISSIMI!

14-2 Muro di Podrascanin su Savin. 12 set-point, si avete letto bene!

13-2 Pipe di Kooy, adesso sta venendo veramente di tutto a Trento.

12-2 Micheltto difende e Lucarelli attacca, parziale IMBARAZZANTE!

11-2 NON SI PASSA PIU! MURONE DI LUCARELLI SU LUBURIC!!!

10-2 Errore dal centro di Lyzik, ma Nimi sta facendo un serie al servizio incredibile!

9-2 Pallonetto di Micheletto, stiamo viaggiando sul velluto in questa fase.

8-2 Muroneeeeee di Podrascanin, reazione da veri campioni quella dei dolomitici!

7-2 TERZO ACE CONSECUTIVO DI NIMIR, CHE DA FORSE LA SPALLATA DECISIVA AL MATCH!

6-2 Time-out per il Lokomotiv.

6-2 ANCORA UN SERVIZIO VINCENTE PER ABDEL AZIZ!

5-2 Ace di Nimiri!

4-2 Attacco IMPERIOSO di Kooy da seconda linea.

3-2 Prova a piazzare Lucarelli, ma la palla esce di un soffio.

3-1 Si rifa Kurgolov, per poco non arriva il miracolo in difesa di Lisinac.

3-0 Murone di Lucarelli su Kruglov! Da quando manca la ricezione Voropaev non riesce più ad alzare ai suoi centrali e per i nostri diventa tutto più facile.

2-0 Erroraccio in attacco di Savin.

1-0 Si parte con un primo tempo di Podrascanin!

25-23 FALLO DI TRATTENUTA PER SAVIN, SI VA AL TIE-BREAK!

24-23 Mani-out di Ivovic.

24-22 Time-out per il Lokomotiv.

24-22 MURO DI NIMIR SU KRUGLOV, DUE SET-POINT!

23-22 Sparacchia fuori dai nove metri Kazachenkov.

22-22 Incredibile, attacco vincente del palleggiatore Voropaev…

22-21 SPETTACOLO: Micheletto difende, Nimir si inventa l’alzata e Kooy la mette giù da seconda linea, sopparso!

21-21 Ace di kooy, superlativo questa sera!

20-21 Ci pesna Kooy a sbloccare i suoi.

19-21 Ace di Lyzik, time-out per Lorenzetti.

19-20 Errore di Micheletto dai nove metri.

19-19 Finalmente arriva un muro di Lisinac su Lyzik!

18-19 Squadre molto fallose al servizio.

17-18 Luburic rientra e sbaglia la battuta.

16-18 Passa in mezzo al muro Savin.

16-17 Bel colpo d’esperienza per Micheletto.

15-17 Muro a uno di Savin su Lucarello, brutto colpo per Trento.

15-16 Diagonale di forza per Kruglov.

15-15 Sbaglia anche Ivovic dai nove metri, molto fallose entrambe le squadre dai nove metri.

14-15 Out il servizio di Lisinac.

14-14 Non passa la battuta di Voropaev.

13-14 Parallela interna di Kruglov, che ha preso il posto di Luburic.

13-13 Pallonetto di Lucarelli, arriva la parità!

12-13 Mani-out di Kooy sul muro a tre piazzato, che freddezza.

11-13 Neanche a dirlo, primo tempo di Lyzik.

11-12 Difesa spettacolare di Micheletto, poi ci pensa Abdel Aziz in attacco.

10-12 Muro di Lisinac che da ossigeno ed evita il +4 del Lokomotiv.

9-12 Primo tempo a dir poco impressionante di Lyzik, che rendimento questa sera per i centrali russi.

8-11 Murone di Lyzik su Podrascanin, questa fa tanto male.

7-10 Passa senza problemi Savin, a farfalle il muro di Podrascanin.

7-9 Bordata di Lucarelli nei tre metri, finalmente”

6-9 Diagonale millimetrica di Ivovic.

6-8 Bene Kooy, che attacca da opposto in questa fase.

5-8 Prova la difesa miracolosa Rossini, ma la palla tocca il suolo.

5-7 Non passa il servizio di Lyzik.

4-7 Invasione di Lisinac, attenzione…

4-6 Non passa il servizio di Micheletto.

4-5 Primo tempo anche di Lisinac, è questo che serve ai nostri.

3-5 Passa in mezzo al muro Savin.

3-4 Ancora Podrascanin, bene cosiì!

2-4 Si insacca l’attacco di Savin.

2-3 Primo tempo di Podrascanin, ottima l’intesa con Nimir.

1-3 Fallosi in attacco i ragazzi di Trento, che non possono permettersi di far andare via i russi.

0-1 Si riparte.

25-23 I russi non sfruttano tre palle della parità, poi arriva il fallo di palleggio di Savin, Ttr

24-23 Naturalmente arriva un primo tempo di Lyzik.

24-22 Mani-out di Kooy da posto quattro, due set-point per Trento. Time-out chiamato dal Lokomotiv.

23-22 Pipe di una potenza impressionante di Ivovic.

23-21 Bellissimo attacco di Micheletto.

22-21 Prova a forzare Lucarelli, ma l’attacco gli ritorna indietro. Time-out per Lorenzetti.

22-20 Mani-out di Savin.

22-19 Questa volta sbaglia Kazachenkov, restiamo a +3!

21-19 Out il servizio di Nimir.

21-18 Podrascanin risponde al centro!

20-18 Naturalmente Voropaev si rifigia da Brazhniuk.

20-17 Murone di Podrascanin su Savin, finalmente!

19-17 Kooy attacca pure da opposto, nettamente il migliore in casa Trento questa sera.

18-17 Non passa la battuta di Nimir.

18-16 Break importantissimo per Trento.

17-16 Spallata pazzesca di Kooy.

16-16 Ancora Lizyk…

16-15 Mani-out di Micheletto, che si sblocca in attacco.

15-15 Ancora un primo tempo di Lyzik.

15-14 Mani-out di Kooy da posto quattro.

14-14 Si insacca l’attacco di Luburic.

14-13 Sbaglia questa volta il russo.

13-13 Ace di Brazhniuk.

13-12 Muro di Luburic su Micheletto.

12-11 Pallonetto spinto di Savin.

12-10 Finisce qui la serie in battuta di Iovovic.

11-10 Ancora un servizio vincente, time-out per Lorenzetti.

11-9 Ace di Ivovic, attenzione…

11-8 Si fa ingolosire troppo Nimir, che prova un pallonetto di seconda, ma la palla finisce fuori.

11-7 Primo tempo di Brazhniuk, incredibili come passino con facilità i centrali russi.

11-6 Si fa vedere anche Lucarelli in attacco, bene cosi.

10-6 Errore in battuta di Kooy.

10-5 Nonostante una serie di rimpalli fortunati per i russi alla fine arriva il muro di Lucarelli su Luburic!

9-5 Kooy superlativo in attacco questa sera, niente da dire.

8-5 Primo tempo di Lyzik.

8-4 Colpo spettacolare di Kooy, in contro-tempo beffa tutti.

7-3 Ancora un errore per l’opposto serbo! Il Lokomotiv chiama time-out.

6-3 Errore in attacco per Luburic, voliamo a +3.

5-3 Bellissima difesa di Lucarelli, poi ci pensa Kooy in attacco. Il sistema muro-difesa di Trento può e deve fare di più, il gioco di Voropaev è tutt’altro che esuberante.

4-3 Non passa la battuta di Luburic.

3-3 Mani-out di Luburic, che sfrutta il muro volante di Podrascanin.

3-2 Primo tempo affettato di Podrascanin.

2-2 Muro di Lyzik su Micheletto, che ha preso il posto di Argenta come opposto.

2-1 Ennesimo primo tempo vincente di Brazhniuk.

2-0 Mani-out di Lucarelli, bello sentire le urla dei trentini, che devono metterci qualcosa in più del cuore per portarla a casa.

1-0 Si riparte con un ace di Nimir, bisogna spingere sin dall’inizio!

17:02 Si è visto qualche segnale incoraggiante in più rispetto al primo set, purtroppo la ricezione resta ancora un grande problema. Nimir non è Giannelli e ha bisogno di un apporto maggiore dalla sua seconda linea per smarcare adeguatamente i suoi attaccanti, serve solamente un minimo di attenzione e di cattiveria in più ai dolomitici, che hanno tutte le capacità per ribaltare questo match.

23-25 Pipe vincente di Savin, i russi volano sul 2-0

23-24 Time-out per il Lokomotiv.

23-24 Pallonetto di seconda intenzione di Nimir, che classe questo giocatore.

22-24 Mani-out di Luburic, che per poco non si prende un muro in faccia.

22-23 Primo tempo vincente di Lyzik.

22-22 Invasione a rete di Savin, si torna in parità!

21-22 Luburic sciupa, fortunatamente, la palla del +3.

20-22 Luburic non può sbagliare con il muro trentino che va un po’ a farfalle, break pesantissimo in questa fase.

20-21 Bordata da posto quattro di Savin.

20-20 Spettacolo Nimir, alzata ad una mano da fare invidia al miglior Giannelli, poi bravo Podrascanin a concretizzare.

19-20 Ace di Kazachenkov che, proprio come nel primo set, entra per il servizio e fa subito danni. Time-out per Lorenzetti, che giustamente fa una lavata di capo ai suoi.

19-19 Out la battuta di Abdel Aziz.

19-18 Pesta la linea dei tre metri Ivovic, che grazia Trento.

18-18 Mani-out di Ivovic da posto due, troppo in anticipo il muro di Lucarelli.

18-17 Bravissimo Argenta da seconda linea, partita veramente consistente per lui fino a questo momento.

17-17 Ace di Voropaev, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out.

17-16 Bordata di Ivovic da posto quattro, ma ancora una volta i problemi nascono da una ricezione molto, ma molto deficitaria.

17-15 Bene anche Brazhniuk dal centro, purtroppo non riusciamo a bloccare il loro gioco veloce.

17-14 Colpo miracoloso di Lucarelli che senza rincorsa, con una palla staccatissima, beffa il muro a tre dei russi.

16-14 Bellissimo colpo di Luburic, che beffa il sistema muro-difesa trentino.

16-13 Bravissimo Nimir a smarcare Kooy, che non può sbagliare, si torna a +3!

15-13 Sparacchia fuori da seconda linea Luburic.

14-13 Nonostante l’ennesimo errore in ricezione di Lucarelli, Argenta trova bene il tempo a muro e rispedisce l’attacco di Ivovic al mittente.

13-13 Ace di Savin su Lucarelli, molto impreciso questa sera il brasiliano.

13-12 Esce la battuta di Podrascanin

13-11 In rete il servizio di Luburic.

12-11 Ancora bene dal centro Lyzik, che si sta dimostrando una spina nel fianco per i ragazzi di Trento.

12-10 Ace di Lucarelli, andiamo!

11-10 Si rifa subito l’opposto italiano, bella parallela lavorata per lui.

10-10 Troppa confusione nel campo di Trento, Argenta piazza una palla sul muro e i compagni guardano la palla cadere senza coprire.

9-10 Si interrompe la serie al servizio di Ivovic.

9-9 Pipe di Kooy, che si prende però una murata da parte di Brazhiuk.

9-8 Errore al servizio di Cortesia.

9-7 Male al servizio Voropaev, arriva in ritardo Cortesia.

8-7 Mani-out di Ivovic da posto quattro, un pelo in ritardo

8-6 Benissimo in copertura Lucarelli, poi ci pensa Nimir di seconda intenzione, sono queste le azioni che servono per dare carica ai dolomitici.

7-6 Ace di Lyzik su Kooy, attenzione!

7-5 Pesta la linea dei nove metri Argenta, è già il terzo errore di questo tipo per i ragazzi di Lorenzetti.

7-4 Sparacchia fuori questa volta Savin, Trento ritorna a +3.

6-4 Ace di Savin, non bisogna fare rientrare i russi.

6-3 Pipe di Ivovic, sarebbe bello iniziare a vederne qualcuna anche nel campo di Trento.

6-2 Mani-out di Kooy, che fino a questo momento è stato semplicemente perfetto in attacco

5-2 Primo tempo vincente di Lyzik.

5-1 Colpo da beach volley di Lucarelli, bravo il brasiliano a variare i colpi, evitando dare punti di riferimento al muro russo.

4-1 Si interrompe qui la serie dai nove metri di Nimir.

4-0 Ancora un servizio vincente di Nimir, era questa la reazione che serviva ai ragazzi di Lorenzetti! Time-out per il Lokomotiv.

3-0 Muro a tetto di Podrascanin su Savin, break importantissimo in apertura di parziale!

2-0 Ace di Abdel Aziz!

1-0 Bene cosi! Subito ottima ricezione di Rossini, Nimir serve un primo tempo a Podrascanin, che non se lo fa ripetere due volte e schianta un meteorite dall’altra parte.

16:30 Facendo un’analisi del primo parziale i ragazzi di Lorenzetti non sono assolutamente inferiori ai russi, anzi la caratura tecnica è nettamente superiore, purtroppo però a Nimir e compagni sono mancati cinismo e cattiveria agonistica, troppo fallosi dai nove metri, poco precisi a muro e in ricezione. Abdel Aziz sta facendo del suo meglio in un ruolo che non è suo, purtroppo la ricezione non lo aiuta e quindi diventa per lui difficile aprire il gioco servendo qualche primo tempo e quale pipe, nonostante tutto il match è nettamente alla portata di Trento!

21-25 Ace del neo-entrato Kazachenkov, primo set al Lokomotiv Novosibirsk.

21-24 Pesta pure Kooy dai nove metri, tre set-point per i russi.

21-23 Bravissimo Lucarelli, che con un bagher velenosissimo mette in difficoltà i russi, poi Luburic prova a sistemare un’alzata pessima, ma la palla finisce direttamente in tribuna.

20-23 Continua a passare senza problemi Luburic, non può nulla in difesa Rossini.

20-22 Diagonale profonda di Argenta, che mantiene in vita i suoi. Nimir dovrebbe provare, per quanto possibile, a variare un po’ di più il gioco.

19-22 Pesta la linea dei nove metri Lisinac, siamo al terzo errore per lui al servizio.

19-21 Esce il servizio di Brazhniuk.

18-21 Luburic trova le mani di Kooy da posto due.

18-20 Murone di Lisinac su Ivovic, si può fare! Primo time-out anche per i russi, che non hanno intenzione di far rientrare la formazione di casa.

17-20 Fallo di trattenuta per Brazhniuk, che non concretizza la palla del +5.

16-20 Ivovic passa in mezzo al muro da posto due, dolomitici un po’ imprecisi in questo fondamentale fino a questo momento.

16-19 Si rifa subito Argenta, che senza muro non può sbagliare, bravissimo questa volta Nimir a smarcarlo.

15-19 Muro a uno di ivovic su Argenta, che non riesce a sistemare una palla corta e un po’ bassa. Secondo time-out per coach Lorenzetti.

15-18 Errore dal centro per Lisinac, palla molto forzata di Nimir.

15-17 Mani-out di Luburic, in ritardo il muro di Lisinac, che arriva scomposto e si fa usare dall’attaccante serbo.

15-16 Pesta la linea di fondo campo Lyzik, Trento accetta molto volentieri questo regalo e torna a -1.

14-16 Secondo errore dai nove metri anche per Kooy.

14-15 Attacco spettacolare di Kooy, che con il muro a tre piazzato trova una diagonale nei due metri…

13-15 Bordata dal centro per Lyzik, che fa un buco nel taraflex.

13-14 E ancora un servizio vincente per l’opposto trentino!

12-14 Ace di Argenta, bene così!

11-14 Diagonale profonda di Kooy, ottima frustata di braccio che manda in confusione il muro russo.

10-14 Secondo errore di fila dai nove metri per Lisinac.

10-13 Primo tempo di Lisinac, bravo Nimir a sfruttare subito la prima ricezione precisa variando il gioco.

9-13 Ancora un ace di Brazhniuk su Lucarelli, che sta facendo molto fatica in questa fase. Lorenzetti è costretto a chiamare time-out

9-12 Errore in ricezione di Lucarelli, ne approfitta immediatamente Lyzik.

9-11 Si rifa subito la banda russa.

9-10 Bene al servizio Lucarelli, che mette in difficoltà la seconda linea russa, Savin prova a forzare su una palla staccata, ma il suo attacco si infrange sulla rete.

8-10 Non passa la battuta di Ivovic.

7-10 Brutta ricezione di Rossini, ma poi Kooy fa ancora peggio con il secondo tocco, punto regalato ai russi, che stanno forzando molto dai nove metri.

7-9 Un po’ di pasticci in fase difensiva per Trento, che ha sciupato pure una palla della parità.

7-8 Scappa via la battuta di Voropaev.

6-8 Pallonetto spinto di Ivovic, che trova le mani del muro di Abdel Aziz.

6-7 Mani-out di Argenta da seconda linea, break per i dolomitici.

5-7 Passa in mezzo al muro Lucarelli, bravo Nimir a dare una palla alta e precisa nonostante una ricezione tutt’altro che perfetta.

4-7 Non passa il servizio dell’italo-olandese.

4-6 Mani-out di Kooy, che mette subito in mostra tutta la sua esperienza.

3-6 Ace di Savin, i ragazzi di Lorenzetti stanno soffrendo in ricezione in questo avvio.

3-5 Parallela millimetrica da seconda linea per Luburic.

3-4 Finisce qui la serie al servizio del serbo.

2-4 Ace di Luburic, che pesca la zona di conflitto tra Lucarelli e Rossini.

2-3 Problemi in ricezione per Rossini, Kooy è costretto ad alzare, ma Argenta si fa murare da Lyzik.

2-2 Male dai nove metri Lisinac.

2-1 Subito un bell’attacco di Argenta, che viene perfettamente servito da Nimir.

1-1 Si ferma sul nastro la battuta di Lucarelli.

1-0 Si parte con un muro a tetto di Kooy su Luburic, bene così!

16:01 Trento risponde con: Abdel Aziz, Kooy, Lucarelli, Podrascanin, Argenta, Lisinac e Rossini.

16:00 Questo il sestetto russo: Voropaev, Abaev, Luburic, Savi, Ivovic, Lyzik e Brazhniuk.

15:59 Ultimi istanti di riscaldamento, è ormai tutto pronto per l’inizio del match!

15:56 Sicuramente l’assenza di Giannelli si farà sentire, vediamo quali saranno le scelte di Lorenzetti al palleggio, visto che nell’ultimo match di campionato in regia c’è stato Nimir Abdel Aziz, che ha così avuto modo di rispolverare un ruolo occupato in passato, l’augurio è quello di vedere l’opposto olandese nel proprio ruolo principale.

15:53 In assenza di Giannelli il capitano della formazione trentina è Podrascanin, giocatore d’esperienza che sarà pronto a prendersi la squadra sulle spalle insieme alle bocche da fuoco Abdel Aziz, Kooy e Lucarelli.

15:50 Il Lokomotiv Novosibirsk è una squadra formata integralmente da giocatori russi, con l’eccezione dei serbi Luburic e Ivovic, viste le numerose circostanze, ci troviamo di fronte ad una squadra che non va assolutamente sottovalutata, anzi!

15:47 L’avversario di oggi è probabilmente il più temibile dell’intero girone, stiamo parlando del Lokomotiv Novosibirsk, formazione russa che lo scorso hanno ha avuto il merito di portarsi a casa il campionato nazionale, beffando così la ben più famosa e quotata Dinamo Kazan.

15:44 La situazione in casa Trento è tutt’altro che idilliaca: i dolomitici, nell’ultimo mese, hanno infatti dovuto combattere più contro il Covid, che contro gli avversari sul campo. I ragazzi di Lorenzetti dovranno infatti sicuramente fare a meno di Giannelli, che purtroppo è ancora fermo ai box, inoltre il ritmo partita non è dei migliori, visto che negli ultimi 30 giorni i match disputati da Trento sono stati appena due.

15:41 Non si tratta dell’esordio in Champions League per la formazione italiana, che ha già disputato quattro match, e che gli hanno permesso di superare la fase preliminare di qualificazione.

15:38 Il match, che prenderà il via alle ore 16:00, sarà solo il primo di una serie di sfide che andranno in scene alla BLM Group Arena nei prossimi due giorni.

15:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, primo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, primo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021. Non si tratta del primo match in Champions League dell’anno per la squadra italiana, che ha infatti già disputato quattro incontri necessari al superamento della fase preliminare di qualificazione. Quella di stasera sarà la prima di una serie di partite che si disputeranno oggi, e nei prossimi tre giorni, alla BLM Group Arena.

Tanti sono i dubbi sullo stato di forma dei ragazzi di Lorenzetti, che nell’ultimo mese sono stati “bombardati” dal Covid e che hanno quindi potuto disputare solo due match, uno vinto contro Cisterna e un altro perso contro Vibo Valentia, quest’ultimo è stato particolarmente problematico perché Trento ha dovuto fare a meno di entrambi i palleggiatori della rosa e si è dovuta affidare in cabina di regia a Nimir Abdel Aziz, che ha così avuto modo di rispolverare un ruolo che aveva rivestito ormai numerosi anni fa, purtroppo la situazione non sembra recuperabile per la giornata di oggi.

La formazione italiana stasera se la dovrà vedere con la squadra più titolata del proprio girone: il Lokomotiv Novosibirsk. La formazione russa viene da un’annata particolarmente fortunata, nella quale è addirittura riuscita a laurearsi campione di Russia, superando la ben più rinomata Dinamo Kazan. I risultati di questa stagione si stanno dimostrando abbastanza soddisfacenti, e, viste le varie problematiche in casa Trento, sarà tutt’altro che una squadra facile da battere, in particolar modo Plamen Kostantinov potrà contare su una formazione tutta russa, arricchita dai serbi Luburic e Ivovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, match inaugurale del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16:00!

