Basket, tutti negativi nel gruppo squadra della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Buone notizie per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: l’incubo Covid, infatti, per il sodalizio marchigiano, è finito. Stante quanto riporta lo stesso team nel suo sito ufficiale, tutti i membri del gruppo squadra sono risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti. Non dovrebbe avere problemi, dunque, Pesaro a tornare in campo venerdì 6 contro Treviso, squadra che affrontò proprio la fu Scavolini nelle finali scudetto del 1992.



Ricordiamo che Pesaro, dopo diverse stagioni difficili, quest’anno ha iniziato il campionato alla grandissima. Al momento, infatti, i marchigiani occupato il terzo posto in classifica, a quota dieci punti, in coabitazione con la Virtus Bologna e la Reyer Venezia.

