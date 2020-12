LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 Oberstdorf in DIRETTA: Geiger trionfa sul trampolino di casa! Stoch secondo, Lindvik terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.33: Grazie per averci seguito, appuntamento all’1 gennaio 2021 per la gara di Garmisch Partenkirchen e buona serata!

18.32: A completare la top ten l’austriaco Kraft, il polacco Stekala, l’austriaco Aschenwald, gli sloveni Lanisek e Jelar

18.31: A completare la top five i due super favoriti della vigilia, entrambi protagonisti di belle rimonte nella seconda manche: Granerud e Eisenbichler

18.31: Vince il tedesco Geiger davanti al polacco Stoch, terzo posto per il norvegese Lindvik, che potrebbe diventare l’outsider della Tournée

18.28: Gara splendida in questa seconda manche, Geiger si conferma il gran forma nonostante il Covid che lo ha bloccato nelle scorse settimane

18.27: PROFETA IN PATRIA KARL GEIGEEEEER!!!! Il tedesco vince sul trampolino di casa a Oberstdorf riucendo a sopravanzare con 291.1 un redivido Kamil Stoch, terzo posto per Lindvik, quarto Granerud

18.27: Che salto di Geigeeeeeer!!! 136.5 metri!!!

18.25: Fermato Geiger al momento della partenza per via del vento

18.24: Il norvegese Lindvik sfrutta alla grande il vento frontale in zona di atterraggio, non piazza un gran telemark. Il norvegese arriva a 135.5 metri e con il punteggio di 285.2 è secondo!

18.23: Qualche problema per l’austriaco Aschenwald che riesce comunque a limitare i danni, atterra a 127 metri, è sesto con 273 punti

18.21: Che campione Kamil Stoch!!! Nonostante stia nevicando. Il polacco va al comando della classifica provvisoria con un salto da 132.5 metri: 288.3 punti e Granerud si ferma a cinque vittorie consecutive

18.20: Che classe per l’austriaco Kraft che non partiva certo tra i favoriti e con un vento non favorevole atterra a 125 metri e grazie alla compensazione totalizza 273.6 che significa terzo posto

18.19: Perde quota di colpo lo sloveno Jelar che si ferma a quota 124 metri e con 269.8 si inserisce in quinta posizione

18.18: Difficoltà anche per l’austriaco Hoerl che arriva a 123.5 metri. Totalizza un punteggio di 266.7 ed è quinto

18.17: K. Sato si ferma a 123 metri, soffrendo la velocità minore. Per lui un totale di 263.8 punti e nono posto provvisorio

18.16: Granerud!!!! Il norvegese non strappa rispetto agli altri ma arriva a 131 metri partendo da due stanghe più in basso. Va al comando della classifica con 280.1

18.15: Cambiato il vento, si scende a stanga 15, Domen Prevc arriva a 126.5 metri ed è quarto con 266.2 punti

18.14: Domen Prevc pronto a saltare

18.11: Eisenbichler, Stekala, Lanisek in testa quando mancano i migliori 10 della prima manche

18.10: Perde quota nel finale Y. Sato e si ferma a 124 metri con un punteggio di 260.7 che significa ottava piazza

18.09: Scende repentinamente nel finale il polacco Kubacki che si ferma a 126.5 metri con un punteggio di 264.3 ed è sesto

18.08: Galleggia a pochi centimetri da terra il giapponese Ryoyu Kobayashi che atterra a 128 metri, pasticcia un po’ dopo l’atterraggio ed è quinto con 265.2 punti

18.07: Buon salto dell’austriaco Huber che deve fare però i conti con un vento non straordinario: atterra a 127.5 metri per un totale di 265.4 punti e quarto posto per lui

18.06: Secondo indizio che qualcosa sia cambiato a livello di vento. Klimov commette qualche errore e atterra a 118.5 metri: totale di 245.4 punti e 12mo posto provvisorio

18.05: Non bene il bulgaro Zografski che, dopo l’exploit della prima manche, si ferma a 119 metri e con 243 punti è 14mo, penultimo

18.04: Non perfetto il salto del giapponese Nakamura che arriva a 128 metri e si inserisce al sesto posto con 259 punti

18.03: Bene per le sue potenzialità Cene Prevc che arriva a 128.5 metri e con 260 punti è quinto

18.02: Problemi all’atterraggio per Lanisek che era riuscito a trovare una bella misura, 135.5 metri. Solo 270.1 punti e terzo posto per lui

18.00: Che salto del polacco Stekala!!! Atterra a 136.5 metri con un telemark di grande classe. Arrivano 273.3 ed è dietro ad Eisenbichler per un solo punto

17.59: Eisenbichler, Prevc, Zla dopo i primi dieci salti della seconda manche

17.58: Tecnicamente non male Tande però non è particolarmente efficace: 127 metri per un punteggio di 254.8 per il quarto posto provvisorio

17.57: Il finlandese Aalto porta a casa una misura più che dignitosa con 128.5, è quarto con 254 punti

17.56: Discreto salto dell’austriaco Lackner che arriva a 128 metri e con 251.8 punti si inserisce al quarto posto

17.55: ende giù repentinamente nel finale il tedesco Freund che atterra a 126 metri ed è quarto con 249.5 punti

17.54: E’ un bello spettacolo questa fase di gara, bravo Peter Prevc, che arriva a 129.5 metri per un punteggio di 261.4 che significa secondo posto

17.52: Buon salto del polacco Zyla che non è competitivo con Eisenbichler, raggiunge 129 metri e con 256.7 punti è secondo

17.52: Volaaaaaaaaaaaaa Eisenbichleeeeeeeer!!! Il vento cambia e il tedesco con un atterraggio problematico arriva a 142 metri. Punteggio di 274.3 e primo posto

17.51: Discreto salto dello svizzero Deschwanden che arriva a 123.5 e va in testa con 245 punti. Ora Eisenbichler

17.50: Buona prova del polacco Muranka che arriva a 120.5 metri, è secondo con 238.3

17.50: 122.5 metri per Junshiro Kobayashi che totalizza 243.3 punti

17.49: Tutto pronto per la seconda manche

17.38: Tra pochi minuti la seconda serie di salti

17.35: Questa la classifica parziale, sono tutti molto vicini: Geiger, Lindvik, Aschenwald, Stoch, Kraft, Jelar, Hoerl, Sato, Granerud, D. Prevc, Sato, Kubacki, R. Kobayashi, Huber, Klimov, Zografski, Nakamura, C. Prevc, Lanisek, Stekala, Tande, Aalto, Lackner, Freund, P. Prevc, Zyla, Eisenbichler, Deschwanden, Muranka, J. Kobayashi

17.30: Anche il norvegese Granerud paga dazio al vento di Oberstdorf. Sono 122 metri, un punteggio di 131.2 è nono.

17.29: Male anche il tedesco Eisenbichler. Solo 118 metri per lui, è solo 26mo con 121.7, altra sorpresa in negativo

17.28: Clamoroso! Anche Roberto Johanson è fuori dai giochi! Il vento lo butta giù nel finale. Arrivano 115.5 metri e 113.3 punti, eliminato!

17.27: Fatica all’uscita dal dente il polacco Zyla che si ferma a 119.5 metri per un punteggio di 123 punti, è 25mo, qualificato per pochissimo

17.26: Negativo anche il salto dello sloveno Lanisek che era fra i favoriti della vigilia: arriva a 120.5 metri, ci sono 126.1 punti ed è 18mo

17.24: Non bene il tedesco Paschke che si ferma a 116.5 metri, è 29mo con 118.8. Clamorosa eliminazione

17.23: Scende un po’ in fretta il trionfatore della scorsa edizione della Tournée, il polacco Kubacki che arriva a 122 metri ed è undicesimo con 129.7 punti, abbastanza lontano dai primi

17.22: Discreto salto di Y. Sato che arriva a 122.5 metri, è decimo con 130.7 punti, un po’ deludente

17.21: Bene ma non benissimo l’austriaco Huber che raggiunge 121 metri con vento non certo favorevole. E’ undicesimo con 129.3 punti

17.20: Kamil Stoch!!!! Il campione olimpico piazza la zampata del campione, arriva a 125 metri e se la giocherà nella seconda manche: è quarto con 136 punti

17.19: Grande classe del tedesco Geiger!!! Arriva a 127 metri, conferma di essere in grande condizione, ci sono 139.8 punti e dunque è primo!

17.18: Lo sloveno Pvlovcic arriva a quota 117.5 metri, 118.8 punti e 24mo posto, quasi fuori

17.17: Grande salto del norvegese Lindvik, grande protagonista della scorsa Tournée: 126.5 metri, punteggio di 138.5 è il nuovo leader della graduatoria!

17.16: Salto non straordinario del norvegese Forfang che si ferma a 118 metri. Punteggio di 118.6 e 23mo

17.15: Piomba giù nel finale il tedesco Hamann che esce di scena anche per colpa del vento: 114 metri, 112.4 punti, è 29mo

17.14: strappa un buon salto Ryoyu Kobayashi che qui ha vinto le ultime due edizioni, arriva a 123 metri e con 129.4 punti è settimo

17.13: Galleggia nell’aria nel finale il polacco Stekala che si inserisce all’11mo posto con 123 metri per 126.1 punti. Ci sarà nella seconda manche

17.12: Fatica lo svizzero deschwanden, che finora è sempre andato a punti in Coppa del Mondo. Arriva a 121 metri, è 16mo con 121.6

17.11: Bravo il giapponese Sato che vince la resistenza del vento e arriva a 125 metri e con 131.3 punti è quinto, sfruttando la compensazione

17.10: Quasi rassegnato il canadese Boyd-Clowes che si ferma a quota 115.5, con 108.3 punti ed è 28mo

17.08: Il vento sta facendo la differenza, anche il tedesco Schmid soffre e arriva a 117 metri, per un punteggio di 118 che significa 19ma posizione

17.07: L’austriaco Hayboeck soffre il vento alle spalle, si ferma a 112.5 metri, punteggio di 108, 27mo, è fuori a sorpresa

17.06 Tanti problemi per il norvegese Eriksen che si ferma a 111.5 metri, per 103.5 punti, è 28mo

17.05: Male il polacco Zniszczol che si ferma a 117 metri, è praticamente fuori con 111.5 punti, 25mo

17.04: Un po’ brusco il tedesco Freund che arriva a 123.5 metri per un punteggio di 124 e il 13mo posto attuale

17.03: L’austriaco Lackner raggiunge 124.5 metri per un punteggio di 124.2, è 12mo

17.02: Peter Prevc se la cava con 123 metri, 123.7 punti e 12mo posto

17.01: Male l’austriaco Schiffner che sbaglia diverse cose e si ferma a 118.5 metri: 112.7 punti, 20mo posto ed eliminazione dietro l’angolo

17.00: Bravo il russo Klimov che tiene quota nel finale, arriva a 126.5 metri e con 129.3 punti è sesto

16.59: Bene lo sloveno Jelar che raggiunge quota 128 metri e con 133.8 punti si inserisce al terzo posto

16.58: Junshiro Kobayashi con un salto da 122 metri si inserisce all’undicesimo posto con 120.6 punti

16.57: Muranka, trovato prima positivo e poi negativo al Covid, salta e raggiunge 122 metri con 120.8 punti: decimo

16.56: Deludente il norvegese Tande che perde quota nel finale e chiude con 124 metri: 124.9 punti e ottavo posto attuale

16.55: L’austriaco Aschenwald, primo ieri in qualificazione, riesce a trovare una buona misura: 130 metri e primo posto con 138.4 punti

16.55: Non perfetto il salto de finlandese Aalto: raggiunge quota 124 metri e con 124.9 punti è settimo

16.53: L’estone Aigro raggiunge quota 120 metri ed è 11mo con 113.1 punto

16.53: Buon salto dello sloveno Cene Prevc che arriva a 125 metri per un punteggio di 126.3, sesto

16.52: Salto discreto per il russo Nazarov che arriva a 118 metri per un punteggio di 114.6, ottavo posto

16.51: Perde quota troppo presto lo svizzero Peter che si ferma a 110.5 metri per un punteggio di 97.5

16.50: Buon salto per il giapponese Nakamura che arriva a 125 metri ed è quinto con 126.9 punti

16.50: 118.5 metri per il polacco Kot che è nono con 112 punti

16.48: Bene Domen Prevc che arriva a 129 metri con un punteggio di 131 che gli vale il terzo posto

16.47: Il finlandese Kytosaho inverte la tendenza degli ultimi salti non proprio esaltanti, arriva a 121 metri per un punteggio di 119.4, è quarto

16.46: Non bene anche l’azzurro Bresadola che saluta la seconda manche con un salto da 107 metri e un punteggio di 87.6, è ultimo

16.46: Male anche il ceco Polasek che è decimo con 99.7 punti

16.45: Ultimo posto per lo statunitense Larson che si ferma a 97 metri

16.44: Il ceco Kozisek raggiunge quota 111 metri con un punteggio di 101.4: nono

16.43: Brutta prova per il canadese Soukup che è terz’ultimo con un salto da 109.5

16.43: Si avvicina al compagno di squadra Kraft l’austriaco Hoerl che raggiunge quota 129 metri per un totale di 133.7 punti

16.42: Lontano dalla vetta il francese Contamine che si ferma a 105 metri

16.41: Va momentaneamente al comando il forte austriaco Kraft che salta 126.5 metri e totalizza 133.9

16.40: terz’ultima piazza per il ceco Koudelka che arriva a 107.5 per un punteggio di 94.8, è fuori

16.38: problemi per il russo Mankov che si inserisce all’ultimo posto

16.38: Arriva a 122 metri lo svizzero Ammann che con un punteggio di 119 si inserisce al secondo posto

16.27: Non riesce a ripetersi rispetto a ieri il francese Foubert che salta 110 metri ed è penultimo con 96.8

16.26: bel salto del bulgaro Zografski che va al comando con una misura di 126 metri per un punteggio di 128.1

16.36: Freitag con un salto da 118.5 si inserisce al secondo posto con 113 punti

16.35: Seconda piazza provvisoria per il tedesco Wellinger che salta 115 metri e totalizza 108.5 punti

16.34: Buon salto per il tedesco Sielgel che raggiunge 118 metri per 114 punti

16.33: Baer con un salto da 114.5 va in testa con 108 punti

16.31: Il tedesco Maerkl con un salto da 108 metri e un punteggio di 94.5 si inserisce in seconda piazza

16.30: Il tedesco Roth raggiunge 110 metri per un punteggio di 99.5

16.29: Tutto pronto per l’inizio della gara

16.27: Negli ultimi tredici anni il vincitore della Tournée è sempre salito sul podio a Oberstdorf, negli ultimi venti anni solo due volte il vincitore della Tournée non è salito sul podio qui ma è comunque arrivato quarto in questa gara

16.26: Tra i grandi favoriti la coppia tedesca, che già su questo trampolino ha dimostrato il suo grande valore nelle scorse stagioni, composta da Karl Geiger e Markus Eisenbichler, secondi rispettivamente nel 2019 e 2018 a Oberstdorf.

16.25: Il favorito principale di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’Europa centrale, che quest’anno per la prima volta nella storia, si disputa a porte chiuse, senza pubblico è indubbiamente Halvor Egner Granerud, il norvegese che si è aggiudicato cinque delle sette tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate

16.22. i primi sei a saltare saranno i tedeschi del gruppo nazionale, Bresadola salterà per 19mo

16.20: C’è anche un italiano al via, Giovanni Bresadola che ieri ha fatto benissimo in qualificazione conquistando il nono posto. Per lui l’obiettivo oggi è qualificarsi per la seconda parte di gara

16.17: Non ci sarà il Ko system, annullata la qualificazione. Si gareggia a 62 nella prima manche

16.16: La Tournée inizia con un piccolo caso che riguatrda la squadra polacca e con una novità importante. I polacchi, esclusi ieri dalla qualificazione per via della positività di un componente della squadra, Muranka, sono stati riammessi in gara

16.13: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini in programma a Oberstdorf in Germania

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Il favorito principale di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’Europa centrale, che quest’anno per la prima volta nella storia, si disputa a porte chiuse, senza pubblico è indubbiamente Halvor Egner Granerud, il norvegese che si è aggiudicato cinque delle sette tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate. Tanti i pretendenti che possono dire la loro senza rappresentare sorprese: su tutti la coppia tedesca, che già su questo trampolino ha dimostrato il suo grande valore nelle scorse stagioni, composta da Karl Geiger e Markus Eisenbichler, secondi rispettivamente nel 2019 e 2018 a Oberstdorf.

I polacchi, che tanto hanno vinto nell’ultimo quadriennio, non erano al via delle qualificazioni di ieri a Oberstdorf per via della positività di uno di loro, Muranka: l’organizzazione tedesca, nonostante la negatività di tutti gli atleti, non si è presa la responsabilità di confermare l’iscrizione della squadra polacca, che potrebbe rientrare in gioco questa mattina: se i tamponi daranno esito negativo i polacchi potrebbero essere riammessi alla gara e a quel punto cambierebbe il format di questa prima tappa con tutti i 67 atleti al via nel primo salto. Tra gli outsider di lusso Anze Lanisek e il giapponese Yukiya Sato. Il norvegese Robert Johansson. Un solo azzurro in gara, Giovanni Bresadola che ha chiuso al nono posto la qualificazione di ieri e oggi aspira ad un posto nei primi 30.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Oberstdorf, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 16.30. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse